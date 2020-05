Google planlegger ende-til-ende-kryptering for SMS-arvtakeren RCS

Google Messages En app som er et alternativ til SMS-appene. Det vil si – Messages er en SMS-app, men med flere muligheter enn de enkleste SMS-appene. Google Messages er også standard meldings-app på blant annet Googles Pixel-mobiler, samt at den følger med enkelte telefoner fra andre produsenter.



Appen har ifølge Google Play Store mer enn 1 milliard installasjoner.

RCS er en kommunikasjonsprotokoll utviklet av GSMA, og ment som en arvtaker for SMS. Sammenlignet med SMS har RCS en rekke forbedringer, blant annet støtte for video, bilder, emojier og gruppechat. RCS har blitt omfavnet av Google, som støtter dette gjennom Google Messages.

Nå melder nettstedet 9to5Google at Google Messages versjon 6.2 antagelig vil komme med ende-til-ende-kryptering av meldinger, slik blant annet Apple Imessage og Signal har.

Det er APKMirror som har kommet over en ikke-lansert internutgave av Google Messages 6.2. Ved å dekompilere appen har de kunnet studere programkode, hvor det ofte kan være hint om kommende nye funksjoner.

APKMirror presiserer at selv om det ut fra å studere programkoden kan se ut til at Google har planer om ende-til-ende-kryptering, så er det ikke sikkert dette er noe Google faktisk kommer til å lansere. Det kan også hende APKMirrors tolkning av hva de nye funksjonene gjør, ikke er perfekt.

Med andre ord: Ta det med en klype salt.

Referanser til ende-til-ende-kryptering i koden

Ende-til-ende-kryptering betyr at en melding krypteres på avsenderens mobiltelefon, og ikke dekrypteres før den har nådd mottakeren. Det betyr at ingen har mulighet til å avlytte kommunikasjonen underveis, noe som i teorien kan være mulig om meldingene dekrypteres på en server.

9to5Google skriver at programkoden til Google Messages 6.2 inneholder en rekke referanser til ende-til-ende-kryptering, blant annet disse:



<string name=”encrypted_rcs_message”>End-to-End Encrypted Rich Communication Service message</string> <string name=”send_encrypted_button_content_description”>Send end-to-end encrypted message</string> <string name=”e2ee_conversation_tombstone”>Chatting end-to-end encrypted with %s</string> <string name=”metadata_encryption_status”>End-to-end encrypted message</string>



Totalt er det 12 slike tekststrenger som refererer til kryptering.

Dette er ikke nok informasjon til å vite hva slags krav det er for å bruke ende-til-ende-kryptering, skriver 9to5Google. Vil begge parter måtte ha Google Messages, og hva skjer hvis en av partene ikke har det? Vil man da falle tilbake på SMS, som ikke er kryptert – og hvordan vil brukeren isåfall varsles om dette?

Må støttes av mobiloperatøren

RCS avhenger av at mobiloperatøren din støtter det, i tillegg til at du må ha en meldingapp som støtter det – som for eksempel Google Messages.

Her i Norge støtter Telia RCS gjennom det de kaller SMS+, men du må laste ned Google Messages først hvis du bruker en annen meldingsapp til SMS-er.

Telenor lanserte også RCS/SMS+ i 2017, men rundt ett år senere ble støtten for dette skrudd av – uten at selskapet har ønsket å gå inn på årsaken. Det har blitt spekulert i om årsaken var at Telenors tjeneste den gangen var basert på en tidlig versjon av RCS som ikke støttet at meldingen ble gjort om til SMS dersom den ikke kunne leveres via RCS. Det skal ha ført til at mange ikke mottok meldingene, fordi deres mobiloperatør, enhet eller meldingsapp ikke støttet RCS.

– Telenor har ikke satt noen dato for når vi (igjen) skal lansere RCS, opplyser Telenors kommunikasjonssjef Anders Krokan.