Telenor skrudde faktisk av RCS-støtten i fjor. Planlegger relansering

Telenor var blant de første mobiloperatørene i verden som ble med på Googles initiativ om å ta i bruk RCS-teknologien (Rich Communications Services) som en arvtaker for SMS. Selskapet var dessuten det første som lanserte en RCS-basert tjeneste i Norge, noe som skjedde for ganske nøyaktig to år siden. Den ble kalt for SMS+.

Skrudd av

I vår sak tidligere denne uken om Googles nye RCS-planer, skrev vi at både Telenor og Telia tilbyr SMS+, i den tro at dette fortsatt stemte. Helt korrekt var det ikke.

Som en respons på den saken, mottok digi.no en epost fra en leser som kunne fortelle at alt tydet på at Telenor hadde deaktivert SMS+-tjenesten allerede i fjor sommer, da han ikke lenger kunne sende slike meldinger.

Leseren fortalte at han hadde vært i kontakt med kundesupport hos Telenor flere ganger for å høre om hans antakelser stemte, men der skal det ikke ha vært noen som kunne bekrefte dette.

Det kan derimot Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor Norge. Til digi.no skriver han i en epost at det stemmer at selskapet ikke lenger tilbyr denne tjenesten.

Ny leverandør

Krokan svarer ikke på vårt spørsmål om hvorfor tjenesten har blitt stengt, men forteller at Telenor har inngått en avtale med en ny leverandør. Foreløpig har ikke tjenesten blitt relansert, men trolig er dette ikke så langt unna i tid.

– Ja, vi gleder oss til å lansere tjenesten, planen er at det vil skje i løpet av året, forteller Krokan.

En mulig forklaring på stengingen kommer fra en digi.no-leser som har kommentert den opprinnelige saken. Ifølge leseren var det Google som var leverandør av RCS-tjenesten Telenor opprinnelig brukte.

Leseren forteller videre at tjenesten var basert på en tidlig versjon av RCS, som ikke støttet at meldingen ble gjort om til SMS dersom den ikke kunne leveres via RCS. Dette skal ha ført til at mange ikke mottok meldingene, fordi deres mobiloperatør, enhet eller meldingsapp ikke støttet RCS.

Universal Profile

Leseren skriver videre at problemene med overgangen mellom RCS og SMS først løses med det som kalles for RCS Universal Profile.

Dette stemmer ikke helt overens med Googles opprinnelige kunngjøring fra februar 2017 om RCS-samarbeidet med blant annet Telenor, hvor det opplyses at tjenesten skulle støtte Universal Profile allerede da.

Det er samtidig slik at det har kommet flere nye versjoner av RCS Universal Profile siden Telenor lanserte tjenesten i 2017. Men både 1.0-versjonen fra november 2016 og den nyeste, 2.3 versjonen fra desember 2018, har støtte for de samme mekanismene for å levere RCS-meldinger som SMS i stedet: Client Fallback to SMS (CFS) og Network Fallback to SMS.

