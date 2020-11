Google sier at Chrome har fått den største ytelsesøkningen på flere år

Den mest populære nettleseren i verden, Google Chrome, har nå kommet i en ny versjon, og skal vi tro Google kommer den nye versjonen med det største ytelsesløftet på flere år.

På den offisielle Google-bloggen opplyses det at Chrome 87 har fått en rekke forbedringer som skal gjøre nettsurfingen vesentlig raskere og mer strømgjerrig.

Lavere CPU-belastning

Den nye Chrome-versjonen skal blant annet by på mye lavere CPU-belastning – hele fem ganger lavere – noe som skal gi en økning i batteritid på opptil 1,25 timer. Dette er tall som selvsagt avhenger av mange ulike faktorer og bruksscenarioer.

Reduksjonen i CPU-belastning kommer av at den nye nettleseren prioriterer allokering av ressursene mot de aktive fanene i nettleseren, i motsetning til å fordele ressursene på alt som brukeren har åpnet.

Utover dette påstår Google at Chrome 87 starter opp 25 prosent raskere enn den forrige versjonen på det meste, som bør være merkbart, og sider skal lastes opptil 7 prosent kjappere enn tidligere.

På den mobile Android-plattformen skal Chrome kunne laste inn sider nesten umiddelbart når man navigerer frem og tilbake.

Nye Chrome vil by på søkbar liste over alle fanene dine. Foto: Google

Bedre fane-håndtering

I tillegg til ytelsesforbedringene skal Chrome også få noen endringer i selve grensesnittet. Først og fremst skal fanene bli lettere å holde orden på ved at man få opp en søkbar liste over alle åpne faner, hvor man raskt skal kunne finne frem til det man trenger.

Denne oppdateringen vil først finne veien til Chromebook-plattformen, og deretter til de øvrige plattformene.

Med nye Chrome introduserer Google også noe de kaller Chrome Actions, som innebærer at brukere skal kunne utføre flere handlinger direkte fra adressefeltet i nettleseren. Ved å skrive inn en handling, for eksempel «rediger passord», vil det dukke opp et klikkbart vindu som lar brukeren utføre handlingen med én gang.

Handlinger vil rulles ut gradvis og starter med personvern-relaterte handlinger, men deretter vil antallet øke.