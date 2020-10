Chrome kan få ny eier dersom Google splittes

Selv om flere av de amerikanske IT-gigantene er i søkelyset til politikere og konkurransemyndigheter i både EU og USA, er Google i en særstilling. Selskapet har en dominerende posisjon i en rekke markeder, inkludert operativsystemer (Android), nettlesere (Chrome), kart (Maps), nettsøk (Google Search) og nettannonser.

Det er ikke ulovlig å ha stor markedsmakt. Det som er ulovlig, er å misbruke denne. Ikke minst gjelder dette å bruke posisjonen innen ett marked til å gi seg selv konkurransefordeler innen et annet marked, uten at konkurrentene gis den samme muligheten.

Chrome og annonsetjenester

Nå står selskapet potensielt i fare for å bli tvangsdelt, nettopp på grunn av anklager om misbruk av markedsmakt. Det er det amerikanske justisdepartementet som vurderer dette som en reell mulighet, skriver den amerikanske avisen Politico, som fredag i forrige uke siterte tre ulike, ikke-navngitte kilder med kunnskap om disse diskusjonene.

Blant det Google kan bli tvunget til å selge, er nettleseren Chrome og deler av annonsevirksomheten. Det er liten tvil om at Chrome har fått en svært sentral rolle i Googles økosystem, og nettleserens markedsandel gjør at Google i stor grad kan bestemme hvordan webplattformen skal utvikles.

Blant annet har selskapet bestemt at Chrome skal fase ut støtten for tredjepartscookies, noe som de fleste andre annonseleverandører er avhengige av for å følge brukerne. Google kan utnytte andre deler av økosystemet til selskapet til å få tilgang til nødvendig informasjon, dersom brukerne har samtykket til individuell tilpasning av annonser.

Trolig to saker

Det er ventet at det amerikanske justisdepartementet vil kjøre to parallelle saker mot Google. Allerede denne uken kan det bli startet en antitrust-sak mot selskapet, med anklager om at det misbruker kontrollen det har i søkemotormarkedet. Dette skal blant annet inkludere måten Google bruker Android til å bidra til økt bruk av søketjenesten.

I mars i år innførte Google en egen dialog i Android hvor brukere av nye eller resatte enheter må velge foretrukket søketjeneste. Denne er auksjonsbasert, noe de mindre velstående søketjenestene er misfornøyde med. I tillegg gjelder denne ordningen kun i EØS-området. EU har så langt vært langt mer på hugget mot Googles markedsmakt enn det USA har vært.

Det er derimot i en eventuell antitrustsak om Googles dominans i nettannonsemarkedet at oppsplitting av selskapet skal være tema. Der diskuteres det angivelig også om eksisterende konkurrenter skal utelukkes som potensielle kjøpere.

Det er ventet at også denne saken vil anlegges formelt i løpet av de kommende ukene. Den kan også bane vei for lignende saker mot andre, amerikanske IT-giganter. Det er spesielt Amazon, Apple og Facebook som er aktuelle.