Google skal åpne flere nye nettsky-regioner i 2022

Google fortalte denne uken om stedene hvor selskapet planlegger å bygge nye nettskydatasentre det kommende året. I alt dreier det seg om seks nye nettskyregioner, men ingen av disse skal legges til Norge.

Google eier en tomt i Skien som er ment for et digert datasenter, men per i høst var det ikke tatt noen beslutning om bygging.

Bare én ny i Europa

Den eneste av regionene som skal ligge i Europa, er en ny region i Tyskland. Den skal legges til Berlin-Brandenburg, noe som allerede har vært kjent en stund. Fra før har Google en region i Frankfurt-området.

Selskapet har nå også avgjort at den planlagte nettskysonen i Israel skal bygges nær Tel Aviv. Kort tid etter Google i april i år offentliggjorde at selskapet ønsker en nettskyregion i Israel, ble det kjent at den israelske regjeringen har valgt Google Cloud som skyleverandør for myndighetene, inkludert blant annet departementer, etater og statseide bedrifter.

Det har også vært kjent en stund at Google skal bygge en nettskyregion i Saudi-Arabia. Nå er det klart at den skal legges til millionbyen Dammam. Salget av tjenestene skal gjøres av en lokal forhandler som sponses av det saudiske oljeselskapet Aramco.

I USA skal Google i tiden framover bygge to nye nettskyregioner. Den ene skal legges til Columbus i Ohio og den andre til Dallas, Texas. Hensikten er å tilby visse lokale kunder tjenester med lavere forsinkelse enn det som er mulig fra selskapets sju regioner i USA i dag.

Flere enn AWS

I alt har Google i dag 29 regioner med til sammen 88 tilgjengelighetssoner. Fem av disse regionene har blitt åpnet i år. Dette gjelder Warszawa i Polen, Delhi NCR i India, Melbourne i Australia, Toronto i Canada og Santiago i Chile. Den sistnevnte ble operativ denne uken.

Google er den klart minste av de tre største nettskyleverandørene, men har likevel flere nettskyregioner enn markedslederen, Amazon Web Services (AWS), som har 25 regioner med til sammen 81 tilgjengelighetssoner. Selskapet har også noen få lokale AWS-soner globalt, men skal utvide dette med mer enn 30 nye, inkludert én i Norge.

Microsoft oppgir at selskapet allerede har eller planlegger å bygge 75 nettskyregioner globalt.