Google skal bruke egenutviklet systembrikke i nye smartmobiler

Google har hvert år siden 2016 kommet med nye medlemmer av selskapets familie med smartmobiler – Pixel. Samtlige er basert på systembrikker i Qualcomms Snapdragon-familie.

Dette er derimot ikke tilfelle for de to modellene som kommer i år, Pixel 6 og Pixel 6 Pro. Disse skal utstyres med en systembrikke som Google har utviklet selv. Den har fått navnet Tensor og er spesielt utviklet for å dekke behovene til Pixel-mobilene og bruksmønstrene Google ser i dag og forventer at de blir i framtiden.

Google skriver i et blogginnlegg at med stadig mer bruk av kunstig intelligens og maskinlæring, er det ikke tilstrekkelig bare å legge til mer regnekraft, men å gi systembrikken evner som kan åpne for spesifikke opplevelser for brukerne. Google nevner blant annet at alle deler av brikken er skreddersydd for å kjøre selskapets beregningsmodeller for fotografering.

Ifølge Google-sjef Sundar Pichai har selskapet brukt fire år på å utvikle Tensor-brikken.

Først med integrert TPU

Det er mange detaljer Google ennå ikke er klare til å gå ut med om Pixel 6-mobilene og Tensor-brikken. Det eneste selskapet egentlig oppgir i blogginnlegget, er at Tensor-brikken skal sørge for at antallet maskinvarebaserte lag med sikkerhet er høyere enn på noen annen mobil. Den nye og integrerte Titan M2-modulen skal være med på å bidra til dette.

Noen flere detaljer har Google fortalt til The Verge. Tensor-brikken, som altså er en systembrikke (SoC – System-on-Chip) som består av flere prosessorenheter, vil i tillegg til Titan M2 inkludere en mobil TPU (Tensor Processing Unit). Google bruker TPU-er i selskapets datasentre. I alle fall opprinnelig var dette skreddersydde brikker (ASIC – Application-Specific Integrated Circuit) for oppgaver innen maskinlæring.

I tillegg til dette vil Tensor-brikken blant annet inneholde en CPU, en GPU og mobilnettmodem med 5G-støtte. Det meste av dette er trolig lisensiert teknologi fra andre leverandører.

Varianter av Googles kommende Pixel 6-mobil. Foto: Google

Endelig en skikkelig toppmodell?

The Verge har fått se på de nye Pixel-mobilene og noen demonstrasjoner av hva de kan gjøre. Mye handler foreløpig om å forbedre kjent funksjonalitet, som fotografering og talegjenkjenning.

Hovedinntrykket til The Verge er likevel at Google endelig forsøker å lage en konkurransedyktig flaggskipmobil. Mange av de foregående Pixel-modellene har vært midt-på-treet-modeller med noe unik funksjonalitet.

Trolig ikke til Norge

For nordmenn flest er ikke Googles Pixel-mobiler så interessante siden de ikke offisielt selges her i landet. Ifølge Android Police er det så langt ingenting som tyder på at Google vil tilby Pixel 6-mobilene i mer enn noen få land. Norge er ikke blant disse.

Ifølge 9to5Google førte nyheten om Tensor-brikken til et lite kursfall for Qualcomm i går. Brikkeleverandøren opplyste da at selskapet fortsatt vil samarbeide tett med Google om eksisterende og framtidige produkter basert på Snapdragon-plattformene.