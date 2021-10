Google Pixel 6 kan bli en av de mest spennende telefonene på lenge

Snart – nærmere bestemt 19. oktober – lanserer Google sin nye smarttelefon Pixel 6. Likevel vet vi nesten alt om den.

Google har nemlig bekreftet det aller meste – fra lanseringsdatoen til at de selv har designet prosessoren i den – og resten vet vi som en følge av en glipp begått av den tyske elektronikkjeden Mediamarkt.

Sistnevnte hadde for ti år siden store planer om å etablere seg i Norge, men slik gikk det altså ikke.

Pixel 6

Ifølge Mediamarkts lille tabbe skal Pixel 6 komme på markedet i Tyskland den 28. oktober 2021, til en pris på 649 Euro – tilsvarende omtrent 6400 norske kroner etter dagens kurs.

Den vanlige utgaven skal etter det Digi erfarer få 128 GB lagringsplass, 8 GB arbeidsminne, 6,4 tommer skjerm og et hovedkamera på 50 megapiksler. Pro-versjonen skal i tillegg få et tele-kamera med 48 megapiksler og et vidvinkelkamera med 12 megapiksler.

Ifølge 9to5google.com skal bildebrikken i Pixel 6 Pro være svært mye større enn i Pixel 5, og dermed samle mye mer lys under dårlige forhold.

En annen kul funksjon som har kommet frem er «Magic Eraser». Denne skal kunne bruke AI til å enkelt og raskt fjerne distraherende og uønskede elementer i bildet.

Det hele drives av en helt ny AI-optimalisert mobilprosessor som Google har designet selv.

Magic Eraser skal raskt og enkelt kunne fjerne distraksjoner i bildet. Foto: Google

Egenutviklet prosessor

Prosessoren har fått navnet Google Tensor, og er som nevnt designet av Google selv. De valgte etter eget utsagn å gjøre det slik, for å sikre seg at det nye flaggskipet fikk den ytelsen de ønsket å se når det kommer til kunstig intelligens og maskinlæring. Dette har Google i lang tid satset på å utvikle kompetanse innen, og det var bare naturlig at de ønsket å utnytte det før eller senere også i forbrukerutstyr.

– Den nye prosessoren er vår største smarttelefon-innovasjon siden vi lanserte den første Pixel-telefonen, uttaler Rick Osterloh til Gizmodo.

Så mange detaljer omkring prosessorens arkitektur og oppbygging er ennå ikke kjent, men i samme artikkel fortsetter Osterloh med å forklare at en av fordelene med Google Tensor, er at den skal gjøre det mulig å kjøre AI-operasjoner lokalt på telefonen, som man tidligere måtte ha et datasenter for å få utført. Det betyr at man ikke trenger å sende personlige data opp og ned fra skyen like mye som tidligere, og dermed økes datasikkerheten.

Google Tensor skal etter sigende også by på betydelige forbedringer når det gjelder bildebehandling, fotografering og oversettelse av tale i sanntid, for å nevne noe.

Fem års oppdateringer

Ved å studere «the fine print» har Engadget funnet denne setningen:

«Android security updates for at least five years from when the device first became available on the Google Store in the US»

Dersom det stemmer, skulle det tilsi at Google Pixel 6 får oppdateringer til minst 2026.

Så veldig lenge fikk ikke Fairphone ha akkurat det alene, med andre ord.

Kommer sannsynligvis ikke til Norge

Googles tidligere Pixel-telefoner har vært litt halvhjertede greier til å være toppmodeller, og derfor er det ekstra gledelig at det er ting som tyder på at Pixel 6 faktisk kan bli en toppmodell betegnelsen verdig.

Dessverre er det ting som tyder på at Google ikke akkurat sikter seg inn på et globalt salg av denne. Kort fortalt er det mest sannsynlig at den ikke blir tilgjengelig her til lands.