Google skal komme med Chromecast-feilfiks i dag

Etter at Google først bekreftet problemene som Android-enheter kan forårsake i wifi-nettverk hvor det også finnes enheter med Google Cast-støtte, for eksempel Chromecast, har selskapet jobbet raskt for å bringe fram en feilfiks.

Feilfiks like om hjørnet

Ifølge en supportmelding fra Google skal denne feilfiksen begynne å bli rullet ut som en oppdatering til Google Play Tjenester, som pakken heter på norsk, den 18. januar, altså i dag. Google Play Tjenester oppdateres på omtrent samme måte som vanlige apper og er installert på de aller fleste Android-mobiler. Det betyr at denne oppdateringen vil bli tilgjengelig for de fleste enheter i løpet av noen dager, uavhengig av hvilken Android-versjon enheten har.

Problemene som en del brukere har opplevd med tregt eller ustabilt wifi-nett, kan skyldes at Android-mobiler i noen tilfeller, og ved en feil, sender ut store mengder med nettverkstrafikk til Cast-enheten. I hvilken grad dette har skapt problemer, har blant annet vært avhengig av hva slags wifi-ruter som benyttes.

Flere ruterleverandører har kommet med oppdateringer som skal redusere problemene, men det har ikke vært noen tvil om at problemet skyldes en feil i Android eller Android-apper.

Oppdater ruterfastvaren også

Mens man venter på at oppdateringen til Google Play Tjenester skal blir installert, noe som riktignok gjerne skjer i bakgrunnen, anbefaler Google brukere som opplever de nevnte wifi-problemene å starte Android-enhetene på nytt, samt å sjekke at wifi-ruteren benytter den nyeste fastvaren som er tilgjengelig.

Det sistnevnte er uansett et godt råd, da slike oppdateringer ofte inkluderer sikkerhetsfikser som kan hindre at uvedkommende trenger seg inn i det lokale nettverket.

