Google skal legge ned Inbox

Google har varslet at selskapets alternative brukergrensesnitt til Gmail, Inbox for Gmail, skal legges ned ved utgangen av mars 2019. Inbox er i dag tilgjengelig både i en webutgave og som mobilapp.

Da Inbox kom i 2014, introduserte den en hel del ny funksjonalitet som skulle gjøre epostopplevelsen bedre for brukerne. Dette inkludere automatisk prioritering, påminnelser om oppfølging av eldre meldinger, smartsvar og mulighet for å utsette eposter til et framtidig tidspunkt, slik at de midlertidig forsvinner fra innboksen.

Ikke helt som før

En god del av den samme funksjonaliteten ble også inkludert i den store Gmail-oppdateringen som kom i april i år.

Det er likevel forskjeller, og alle som nå har vennet seg til å bruke Inbox, vil nå måtte venne seg til å bruke Gmail på nytt, eventuelt ta i bruk noe helt annet.

Google har utgitt en guide for Inbox-brukere som må returnere til Gmail igjen. Der forklares det hvordan en del funksjonalitet fra Inbox også kan tas i bruk i Gmail.

Trolig har Google brukt Inbox til å finne ut hva av den nye funksjonaliteten som har fungert og ikke for brukerne. Nå som denne perioden er over, velger Google å bruke de samlede ressursene på videreutviklingen av Gmail.

