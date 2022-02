Google skal tilby gratis samarbeidstjenester i ny utgave av Workspace

Bare et par uker etter at det ble kjent at Google skal legge ned Gsuite Legacy Edition, en gratisutgave av tjenestene og verktøyene som nå kalles for Google Workspace, er det klart at selskapet skal komme med et nytt gratisalternativ for profesjonelle brukere hos kommersielle virksomheter.

Ingen e-posttjeneste

Den nye gratistjenesten heter Google Workspace Essentials Starter Edition. Den inkluderer de viktigste av deltjenestene i Workspace, inkludert Docs, Slides, Sheets, Chat, Drive og Meet, men ikke e-post. Det må virksomhetene skaffe på annen måte.

Brukerne kan selv registrere seg med e-postadressen de har på jobben, for deretter å invitere kolleger til å samarbeide eller møtes i de nevnte deltjenestene.

Noen begrensninger er det, sammenlignet med Workspace-tjenestene som koster penger. For eksempel at videomøter i Meet maksimalt kan ha hundre deltakere og at møtene ikke kan vare mer enn i 60 minutter om gangen. Dette gjelder dog ikke én-til-én-møter, hvor det ikke er noen slik tidsbegrensning.

Hver bruker tilbys maksimalt 15 gigabyte med lagringsplass. Det skal tilbys et dashbord hvor hver enkelt bruker kan legge til eller slette teammedlemmer. Det nevnes ingen sentral administrasjonsmulighet i den foreløpige presentasjonen.

Skygge-IT

Det er dermed gode muligheter for skygge-IT, altså IT-verktøy som ansatte på eget initiativ har tatt i bruk uten at arbeidsgiveren har lagt til rette for eller tillatt dette. Ofte gjøres dette trolig for å kunne arbeide mer effektivt enn det som er mulig med det offisielle verktøyene i virksomheten. Men denne bruken kan føre til at arbeidsgiveren mister kontroll over eller tilgang til egne data.

Googles mål med gratistjenesten er selvfølgelig at brukerne skal vokse ut av begrensningene og begynne å betale for abonnementer som inkluderer flere ressurser.

Google Workspace Essentials Starter Edition skal bli tilgjengelig globalt i løpet av de neste ukene.