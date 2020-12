Google skal tilby offisiell Chrome OS-støtte for gamle PC-er

Mens de aller fleste som benytter Googles Chrome OS, kjører dette på en Chromebook – en PC skreddersydd for operativsystemet – er det etter hvert også en del som installerer operativsystemet – eller varianter av dette – på helt ordinære PC-er.

Selskapet Neverware har i flere år tilbudt en versjon av Chrome OS kalt Cloudready som kan brukes fritt av individuelle brukere, mens utdanningsinstitusjoner og andre virksomheter må betale for support og administrasjonsmuligheter.

Det er fordi Chrome OS i stor grad er basert på åpen kildekode, at Neverware kan tilby Cloudready.

Mer enn 400 sertifiserte PC-modeller

Neverware tilbyr en oversikt over mer enn 400 ulike PC-modeller som selskapet har sertifisert for å kjøre Cloudready. Dette inkluderer også flere Macer. Et felles minstekrav er at de har minimum to gigabyte med RAM. Sertifiseringen har dog begrenset levetid. Mens noen enheter støttes i opptil 13 år fram i tid, er det andre som bare har måneder igjen av sertifiseringstiden.

Det er ingenting som hindrer interesserte brukere i å forsøke å installere Cloudready på ikke-sertifiserte enheter. Tvert imot blir man oppfordret av Neverware til å forsøke.

Hensikten med det hele er å kunne ta i bruk Cloudready uten å måtte kjøpe ny maskinvare. Dette kan bidra til at PC-ene får lengre levetid med relativt lave administrasjonskostnader.

Får offisiell Google-støtte gjennom oppkjøp

Nå viser det seg at Neverware har blitt kjøpt av Google. Dette har ikke kommet noen stor kunngjøring om dette oppkjøpet, men Neverware skriver litt om konsekvensene av det på selskapets nettsted. Dette har blitt oppdaget av blant annet Engadget.

I første omgang vil det ikke være noen konsekvenser av betydning for kundene, men på sikt skal Cloudready bli et offisielt Chrome OS-alternativ fra Google. Dagens Cloudready-kunder skal bli sømløst overført til dette. Det er ventet at Cloudready fra da av vil bli oppdatert med samme takt som Chrome OS.

Så langt er det ikke planlagt noe store endringer i funksjonaliteten Cloudready tilbyr, men det avvises ikke at Cloudready etter hvert vil få støtte for å kjøre Android-apper fra Google Play, noe systemet ikke støtter i dag.