Google skrinlegger siste rest av VR-satsingen: Slutter å selge Cardboard-briller

Google så ut til å ha store planer med å gjøre VR-teknologien tilgjengelig for de store massene, da de i 2014 lanserte Google Cardboard - superenkle, flatpakkede VR-briller av papp, som man kunne feste mobiltelefonen sin til. Med Cardboard-appen installert kunne de fleste smarttelefoner brukes som brilleskjerm.

Google Cardboard - VR-briller for den litt handy.

I 2016 kom det til og med en oppgradert «Daydream»-versjon i plast, med en liten håndholdt kontroll-enhet til. Samtidig ble støtte for VR bygget inn i Android 7 (Nougat).

Men etter at de sluttet å oppdatere sin VR SDK (programvareutviklingspakke), og åpnet opp kildekoden i 2019, har det vært klart at VR ikke har vært førstepri for Google.

Samme år ble google-telefonen Pixel 4 lansert uten VR- støtte, og Daydream-brillene forsvant. Da Android 11 kom i fjor var VR-støtten også fjernet fra operativsystemet, og denne uka ble den siste spikeren for satsingen slått inn i Cardboard-kista.

Cardboard fjernet fra Google Store

Da kunne nemlig Android Police melde at VR-brillene var fjernet fra sortementet i Googles nettbutikk. Den siste tiden har man bare fått kjøpt Cardboard-brillene i pakker med flere briller, men nå blir man møtt med beskjed om at «We are no longer selling Google Cardboard on the Google Store».

Teknisk Ukeblad er en av mange som har delt ut Google Cardboard-briller med logoen sin på. Foto: Eirik Helland Urke

De som har kjøpt pappbriller hos Google, har betalt noen få tiere for dem. De fleste Cardboard-eierne har nok likevel fått brillene sine gratis, med en eller annen firmalogo trykket på - for eksempel den til vår søsterpublikasjon, tu.no.

Og det er fremdeles mulig å kjøpe tredjepartsproduserte briller basert på Google-spesifikasjonene. Men når det kommer til VR-briller, er det nok andre løsninger som frister mer for de fleste nå.

En slags VR-arv er det imidlertid fremdeles etter Google. Oculus' frittstående Quest VR-briller har Android-software. Og ettersom frittstående VR-briller ofte har en innmat bestående av hyllevarekomponenter som også brukes i mobiltelefoner, vil en tilpasset versjon av Android være å finne i mange av dem.

Heller ikke pappinnpakket teknologi behøver å dø ut med Google Cardboard. Nintendo lanserte for eksempel i 2018 sine Labo-produkter, der man kunne brette og sette sammen alt fra pianoer til robotdrakter, og styre dem med Nintendo Switch.

Google fra VR til AR

Google selv har imidlertid beveget seg fra VR til AR, og deres ARCore-rammeverk brukes av utviklere for å lage AR-apper for både Android og IOS. Dette rammeverket utvikles stadig.

Den siste nyheten herfra er at Google vil utnytte smarttelefonenes stadig flere kameraer for å implementere enda mer avanserte AR-funksjoner.

Og så er det selvsagt ikke sikkert at Google er ute av VR-dansen for godt heller. Ryktene vil ha det til at Apple er i ferd med å utvikle sine egne VR-briller. Og selv om det ikke er godt å vite nøyaktig hvor harene hopper i teknologibransjen - så er det jo sånn at der den ene hopper, hopper ofte den andre etter.