Google skrur av smartbriller få uker etter å ha kjøpt opp produsenten

Det kanadiske teknologiselskapet North, kjøpt opp av Google for en måned siden, har gitt beskjed til kundene sine om at de smartbrillene, kalt «Focals» ikke lenger vil fungere etter fredag.

«Focals smarte briller med tilhørende tjenester blir avviklet etter 31. juli 2020. Du vil ikke kunne koble brillene dine via appen eller bruke noen funksjoner fra brillene dine», skriver de i en uttalelse sendt til kundene på mail og publisert på nettsidene, der de også opplyser om at de vil gi sine kunder full refusjon for alle betalte kjøp.

Fra og med lørdag vil brukere ikke lenger kunne logge seg på Focals-appen, og støttetjenestene avvikles. Appen vil også bli fjernet fra Google Play og Apple App Store.

«Vanlige» briller

En kontroll tilhørende Focals-brillene, vist frem på CES i Las Vegas i fjor. Foto: AP Photo/John Locher

North avduket Focals-brillene i oktober 2018, to år etter å ha mottatt 120 millioner dollar i finansiering fra investorer, inkludert Amazon og Intel.

Salget av den første versjonen av brillene skal ha gått trådt, og North skal ha begynt å lete etter en kjøper tidligere i år.

Pågåbegynte planer om en ny generasjon av brillene skrinlegges også i forbindelse med oppkjøpet.

Smartbrillene kan motta og sende tekstmeldinger, gjøre bestillinger, vise tid og vær, gjøre det samme som Amazons talestyrte assistent gjør, og har vært solgt for 600 dollar per stykk.

Focals-briller kommer også med styrke i glassene ved behov, slik at de kan brukes i hverdagen og erstatte vanlige briller. Laser, batteri og annen teknologi er «gjemt» i rammene.

«Ambient computing»

Google gjorde et tidlig, men mislykket forsøk på å lage smarte briller til forbrukermarkedet i 2013.

Google omtalte North som en «pioner innen menneskelige datagrensesnitt og smarte briller» da de annonserte oppkjøpet i slutten av juni.

– De har bygget et sterkt teknologifundament, og vi er glade for at North blir med oss ​​i vår bredere innsats for å bygge nyttige enheter og tjenester. (...) Norths tekniske ekspertise vil bidra når i våre investeringer i vår maskinvare og fremtidens omgivende databruk, skriver Rick Osterloh senior visepresident for enheter og tjenester i Google i kunngjøringen.

I november i fjor ble det kjent at Google kjøper Fitbit, kjent for aktivitetsmålere og smartklokker, for 19 milliarder kroner. Med oppkjøpet trådte internettgiganten Google inn i et nytt segment for bærbar teknologi.

– Vi jobber mot en fremtid der hjelpsomhet er overalt rundt deg, der alle enhetene dine fungerer sammen og teknologien blekner i bakgrunnen. Vi kaller dette «ambient computing», skriver Osterloh.

Googles morselskap Alphabet skal ha betalt 180 millioner dollar for North.

– Ikke uvanlig

Dagens North-ansatte beholder sine kontorer i Kitchener-Waterloo i Canada, og blir en egen Google-divisjon som vil utvikle tilsvarende produkter og tjenester for Google. Selskapet har på det meste hatt 400 ansatte, men kuttet et ikke oppgitt antall stillinger i februar 2019.

Etter annonseringen av oppkjøpet i juni skrev Norths grunnleggere i en uttalelse at håper kundene vil «fortsette reisen med oss ​​når vi starter dette neste kapittelet».

Ben Wood, sjefanalytiker i CCS Insight, sier til BBC at tilbaketrekningen av funksjoner fra sky-drevet maskinvare ikke er uvanlig.

– Hvis du vil være tidlig ute og ha litt morsom ny teknologi fra en ambisiøs oppstartsbedrift, er det alltid en risiko for at det gjøres endringer i forretningsplanen. Enten kan tjenesten slutte å fungere, eller du kan måtte betale mer for å opprettholde tjenesten, sier han.

Han beskriver Norths lovnader om full refusjon som mindre vanlig og ikke noe man kan regne med når man investerer i oppstartsbedrifter.