Google skrur på sikker DNS i Chrome

Google kom i går med Chrome 83, som bringer med seg en rekke nyheter, hvorav flere er knyttet til personvern og sikkerhet.

Blant disse er innebygd støtte for DNS over HTTPS, noe som innebærer at domenenavnoppslag helt uavhengig av operativsystemet sendes via en kryptert forbindelse til en DNS-server med støtte for teknologien. Dette tilsvarer det som ble introdusert i Firefox tidligere i år, men med ett viktig unntak.

Ikke helt som i Firefox

Mens DNS over HTTPS er aktivert som standard i Firefox, med Cloudflare som leverandør av tjenesten, er oppsettet i Chrome slik at DNS over HTTPS (eller Secure DNS som Google kaller det) kun aktiveres som standard dersom den nåværende DNS-leverandøren til enheten støtter dette. Dette baseres på en liste over kjente leverandører av denne tjenesten. Mer informasjon til leverandørene finnes her.

De nye DNS-innstillingene i Chrome 83. Skjermbilde: Google

Foreløpig er det ikke så mange som tilbyr dette, så i de fleste tilfeller må brukeren gå inn i innstillingene til Chrome og selv velge leverandør av DNS over HTTPS-tjenesten. En oversikt over mange leverandører finnes her.

Windows-utgaven av Chrome skal heller ikke benytte Secure DNS dersom foreldrekontroll er aktivert i Windows.

Kritiseres av noen

Formålet med DNS over HTTPS er bedre personvern, ved at DNS-trafikken ikke kan avlyttes. Ordinær DNS-trafikk sendes ukryptert.

Som Digi.no har skrevet (for abonnenter), er bruken av DNS over HTTPS mislikt av enkelte aktører, siden det potensielt kan bidra til å skjule ulovlig aktivitet.

Googles relativt forsiktige innføring av DNS over HTTPS i Chrome er nok et forsøk på å komme også kritikerne i møte.

Det er for øvrig verdt å merke seg at støtte for DNS over HTTPS ser ut til å bli støttet i en framtidig utgave av Windows 10.

Rulles ut gradvis

Selv om støtte for DNS over HTTPS er innebygd i Chrome 83 for Windows, MacOS og Chrome OS, er ikke Secure DNS-valgene tilgjengelige hos alle fra starten av. Google opplyser at støtten vil bli gradvis aktivert. Det loves også at Linux- og Android-utgavene av Chrome skal få støtte for Secure DNS ganske snart.

Også flere andre konfigurasjonsnyheter i Chrome 83 skal rulles ut gradvis. Dette inkluderer endringer som skal sørge for enklere håndtering av informasjonskapsler (cookies) og andre innstillinger knyttet til data og funksjonalitetstilgang som nettsteder kan be om.

I inkognitomodus er tredjepartscookies nå blokkert som standard, også innenfor hver brukerøkt.

Mer «Safe Browsing»

Chrome 83 har også ny funksjonalitet som skal beskytte brukeren mot farer på weben, inkludert ondsinnede nettsteder og kompromitterte passord. Men en forutsetning for en del av det er at man er villig til å akseptere at nettadresser sendes til Googles tjenester. Digi.no har skrev mer om dette i februar.

Flere detaljer om personvernnyhetene i Chrome 83 finnes i dette blogginnlegget.

Mange brukere vil nok også legge merke til at HTML-skjemaene på mange websider nå ser litt annerledes ut. Dette er resultatet av et samarbeid mellom Google og Microsoft som Digi.no omtalte i april.

Fullstendige adresser

For en stund tilbake ble Chrome endret slik at deler av adressene som viser i adressefeltet i Chrome er skjult dersom brukere ikke klikker på feltet. Dette inkluderer vanlige subdomener som «www», samt protokollinformasjonen. Ifølge Bleeping Computer er det nå mulig å reversere denne endringen, men i alle fall foreløpig må denne muligheten først aktiveres av bruker. Det gjøres ved å gå til denne adressen:

velge innstillingen «Context menu show full URLs» og sette denne til aktivert («enabled»).

Med dette har man skrudd muligheten til å vise hele URL-en som standard. For faktisk å skru på denne visningen, må man – i alle fall i Windows-versjonen – høyreklikke i adressefeltet og velge «Vis alltid fullstendige nettadresser» fra menyen som da vises.

Det må understrekes at dette er eksperimentell funksjonalitet som kan føre til uønskede opplevelser.

Gruppering av fanene

En annen nyhet i Chrome 83, er støtte for gruppering av faner. Grupperingen gjør det blant annet enklere å se hvilke faner som hører naturlig sammen og å gjøre felles operasjoner på disse, slik som å flytte dem på fanelinjen eller å lukke alle samtidig. Gruppene kan gis egne navn og farger.

Slik funksjonalitet finnes allerede i flere andre nettlesere.

Dersom noen lurer på hvor det ble av Chrome 82, så er forklaringen at Google hoppet over denne på grunn av selskapets interne omorganiseringer som følge av koronakrisen.