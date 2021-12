Google truer ansatte med sparken hvis de ikke vaksinerer seg

Google har gitt de ansatte beskjed om at de vil bli trukket i lønn, og så miste jobbene sine om de ikke følger selskapets vaksinepolitikk. De ansatte hadde frist til 3. desember med å oppgi sin vaksinasjonsstatus til den amerikanske delen av selskapet. Det skriver CNBC.

Ansatte som ikke har gode medisinske eller religiøse grunner til å ta vaksinen vil bli kontaktet av selskapet, og vil i første omgang få 30 dager betalt permisjon fra januar av, før de går over på ulønnet permisjon i seks måneder, før Google så terminerer arbeidsforholdet.

Kontoret tre dager i uken

Den amerikanske IT-giganten har gitt tydelig beskjed om at de vil ha de ansatte tilbake på kontoret tre dager i uken fra neste år.

CNBC skriver at det også er derfor at de begynner å miste tålmodigheten med ansatte som ikke velger å vaksinere seg.

– Alle som skal inn i Googles bygninger må være fullvaksinert eller ha fritak fra regelverket, heter det i et internt notat den amerikanske næringslivsavisen har fått tilgang til.

Allerede i juli sa administrerende direktør Sundar Pichai at de ville kreve at Google-ansatte var vaksinerte før de kom tilbake på kontoret.

Lønnskalkulator

Selskapet lar likevel noen få ansatte beholde jobbene uten å vaksinere seg om de har roller som gjør det mulig å jobbe kun hjemmefra.

Hva slags roller dette er, definerer ikke Google ytterligere.

I august ble det kjent at selskapet ønsket å kutte i lønna for ansatte som ikke ville møte opp på kontoret.

Digi.no skrev da at Google har laget en lønnskalkulator der de ansatte kan regne ut hva de får i lønn ut fra hvor de sitter og jobber. Særlig ansatte som har lang reisevei kunne få lønnskutt hvis de valgte hjemmekontor på heltid.

Ansatte som bor langt unna Googles kontorer kan i praksis få kutt i lønna uten å endre adresse dersom de velger å ha permanent hjemmekontor.

Endringsoppsigelse

En talsperson for Google sa da: «Våre kompensasjonspakker har alltid blitt bestemt etter beliggenhet, og vi betaler alltid på toppen av det lokale markedet basert på hvor en ansatt jobber fra.»

En Google-ansatt som jobber i Seattle, men bor utenfor byen - og har to timers reisevei, fortalte at vedkommende fikk ti prosent lavere lønn for å velge hjemmekontor på heltid.

Lønnsforskjellene ved hjemmekontor vil ligge på mellom fem og 15 prosent, kom det frem da.

I Norge sier Arbeidstilsynet at en arbeidstaker kan settes ned i lønn gjennom en endringsoppsigelse, det vil si at personen også får andre oppgaver, dersom arbeidsgiver har saklig grunn til det. Arbeidstaker kan gå ned i lønn dersom vedkommende er enig i det, for eksempel i økonomiske krisetider.

Tekna anbefaler at en slik avtale alltid bør være midlertidig.