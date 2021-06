Google utsetter «drapet» på tredjepartscookies i Chrome

Google har møtt mye motstand mot selskapets Privacy Sandbox, som blant annet omfatter den mye omtalte Floc-teknologien (Federated Learning of Cohorts). I et blogginnlegg skriver Google denne uken at selv om selskapet har kommet et godt stykke på vei med dette initiativet, har det blitt klart at det er behov for mer tid enn tidligere antydet for å få gjort dette på riktig måte.

En rekke aktører – mange av dem konkurrenter av Google – har kunngjort at de vil blokkere Floc i sine respektive tjenester. Andre er mer avventende.

Tre forpliktelser

Privacy Sandbox etterforskes formelt av britiske Competition and Markets Authority (CMA). Google har lovet tett samarbeid med myndighetene, og i midten av juni presenterte selskapet tre forpliktelser knyttet til Privacy Sandbox som selskapet lover å oppfylle.

Først og fremst lover Google å videreutvikle de konkrete forslagene i Privacy Sandbox i dialog og samarbeid med CMA og andre aktører i webfellesskapet.

Det lover også at selskapets egne annonseprodukter ikke vil få noen fordeler av utfasingen av tredjepartscookies i Chrome, for eksempel alternative identifikatorer for sporing på tvers av nettsteder, tilgang til Google Analytics eller historikken i Chrome, eller å bruke data fra andre brukerrettede Google-produkter for å spore brukere eller måle virkningen av annonser på tvers av weben.

Kritikerne av spesielt Floc mener at denne teknologien bare er et alternativ til sporing med tredjepartscookies og at det i liten grad adresserer det egentlige problemet knyttet til adferdsbasert målretting. Samtidig tyder signalene fra Google på at Floc enten vil bli betydelig endret eller erstattet av noe annet. Under Privacy Sandbox-paraplyen har ulike aktører kommet med mer enn 30 ulike forslag, hvorav flere nå er under eksperimentell uttesting.

Den tredje forpliktelsen handler om at Google ikke skal fremheve egne produkter, annonser eller andre tjenester på annet grunnlag enn det selskapet gjør med produkter fra andre leverandører.

Samtidig ønsker Google fortsatt å tilby annonsører muligheter som måling av annonser, å kunne levere relevante annonser og innhold samt å kunne detektere annonsesvindel.

Utsatt i minst ett år

Google planlegger derfor stadig å fjerne eller deaktivere støtten for tredjepartscookies i Chrome, men tidspunktet dette skal skje, har nå blitt utsatt fra 2022 til sent i 2023. Utfasingen skal skje gradvis over en periode på tre måneder.

Før den tid, i slutten av 2022, skal de nødvendige programmeringsgrensesnittene komme på plass i Chrome, slik at nettsteder og annonseleverandører har drøyt ni måneder på seg til å tilpasse systemene til den nye virkeligheten i Chrome, som er den mest brukte nettleseren. Det sistnevnte innebærer et visst press.

Det er så langt ingenting som tyder på at andre nettleserleverandører vil gjøre det samme som Google.