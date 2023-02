Nå skal personvernet løftes: Googles alternativ til «cookies» slippes på Android

De tradisjonelle informasjonskapslene, eller «cookies» på originalspråket, er ikke en ideell løsning fra et personvernperspektiv. Derfor har flere aktører lansert sine egne løsninger i et forsøk på å legge til rette for en «mildere» form for sporing av brukere.

Google jobber med et initiativ de har kalt Privacy Sandbox, som fungerer som et alternativ til tredjepartscookies. Nå melder selskapet at løsningen rulles ut i beta på Android-plattformen. Blant andre Engadget rapporterte om saken.

Sporing basert på interesse

Privacy Sandbox-initiativet er fremdeles under utvikling, og Google har allerede påpekt at det dreier seg om et flerårig prosjekt. Hensikten er imidlertid å gradvis fase ut informasjonskapsler til fordel for løsninger som etter planen skal ivareta interessene til både annonsører og personvernorienterte brukere.

Android-lanseringen innebærer at utviklere nå får tilgang til nye API-er som ifølge Google ikke bruker identifikatorer som kan spore brukernes aktivitet på tvers av applikasjoner og nettsider. App-utviklere må altså fortsatt velge å delta i Privacy Sandbox-betaen før det kommer brukere til gode.

En av de nye API-ene på Andoird-plattformen heter «Topics», som Google beskriver som «gjenkjennelige kategorier» av interesser som er basert på appene man bruker. Dette er ment å være en mer grovmasket form for identifisering av brukernes interesser som annonsører kan bruke for å avgjøre hvilke annonser som kan være relevante.

«Topics»-kategoriene genereres kun på selve enheten man bruker, slik at informasjonen om appene ikke deles med eksterne aktører. Brukere har også oversikt over, og kan kontrollere, kategoriene i innstillingsmenyen på mobilen, skriver selskapet.

Begrenser tilgangen til data

Topics ble for øvrig presentert allerede for et års tid siden, som en arvtaker til det mer kontroversielle «Floc»-systemet.

En annen løsning er noe Google har døpt «Fledge», som viser annonser basert på et «tilpasset publikum» som defineres av utviklerne og interaksjonene innad i appene. Denne informasjonen og tilhørende annonser lagres lokalt, slik at ingen individuelle identifikatorer deles med eksterne parter.

På Android-plattformen har Google også introdusert «SDK Runtime» – en løsning for å isolere kjøringen av kode fra tredjepartsannonsører fra koden til selve appen. Google sier dette begrenser tredjeparters tilgang til app- og brukerdata.

Mer informasjon om hva Privacy Sandbox innebærer på Android-plattformen finner du på denne siden.

Googles utfasing av tredjepartscookier har gått litt i rykk og napp, og når det gjelder Chrome-nettleseren har selskapet utsatt utfasingen opptil flere ganger. Noe av grunnen til dette er at flere av alternativene som har blitt foreslått anses av mange som minst like kontroversielle som tredjepartscookiene.