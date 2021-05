Google-utvikler mener Safari gjør weben til et dårlig alternativ til IOS-apper

Striden mellom Apple og Epic om betingelsene for apputviklere i App Store, har fått mye oppmerksomhet. Epic anklager Apple for monopolvirksomhet på IOS, og denne uken startet en rettssak mellom de to selskapene.

Apple har ifølge The Register flere ganger argumentert med at utviklere som er misfornøyde med betingelsene i App Store uansett kan levere apper basert på webteknologi, blant annet som PWA-er (Progressive Web App), som kan installeres på enheten. Ifølge dette argumentet er det ingen monopolsituasjon når det gjelder appdistribusjon på IOS, selv om Apple ikke tillater at tredjeparter tilbyr egne appmarkedsplasser til IOS, slik Google tillater på Android.

Argumentet forutsetter dog at webplattformen er en likeverdig utviklingsplattform på IOS som det app-plattformen er.

Kritiseres av PWA-skaperen

Dette argumentet har nå blitt kraftig angrepet av en ansatt hos en part som ikke er direkte involvert i striden mellom Apple og Epic. Det dreier seg om Alex Russell, en utvikler i Chrome-teamet hos Google.

Han har kommet med omfattende kritikk av hvordan Apple forvalter nettleseren Safari og Webkit-prosjektet den er basert på. Dette har han gjort i et blogginnlegg. Det skal legges til at Russell er den som i 2015 definerte konseptet Progressive Web App, så han uttaler seg med en viss tyngde.

Det Russell nå gjør, er å konkretisere kritikk som webutviklere, blant annet i kommentarfeltene her hos Digi.no, har kommet med mot Safari i årevis. Den manglende støtten for mange webteknologier har fått mange til å kalle Safari for den nye Internet Explorer, en nettleser som setter begrensningene for hva som er mulig å få til med webteknologi. Både Firefox og de Chromium-baserte nettleserne ligger langt foran Safari på mange områder som kan utvide funksjonaliteten til webapplikasjoner, ikke minst PWA-er.

Ingen alternative nettlesermotorer for IOS

– Utviklere forventer at det er noe forsinkelse mellom introduksjonen av systemfunksjonalitet og korresponderende API-er, men Apples policy mot valg av nettlesermotor legger til flere år med forsinkelse i tillegg til den forventede forsinkelse som skyldes designiterasjon, utarbeidelse av spesifikasjoner og utvikling av nettleserfunksjonalitet, skriver Russell.

Apple tillater ikke at konkurrerende nettlesere på IOS bruker andre nettlesermotorer enn den selskapet selv levere med operativsystemet, altså Webkit, som også Safari er basert på. Det at Safari for IOS i beste fall kommer med ny funksjonalitet to ganger i året, bidrar ytterligere til denne forsinkelsen, ifølge Russell. De fleste andre nettlesere introduserer ny funksjonalitet svært hyppig, vanligvis med noen få ukers mellomrom.

Flere år forsinket

I blogginnlegget lister Russell opp en rekke webteknologier som Safari har kommet med støtte for først flere år etter de øvrige nettleserne.

I tillegg kommer en rekke teknologier som ennå ikke støttes. Mange av disse teknologiene er ifølge Russell viktige for at webbaserte applikasjoner skal kunne tilby samme funksjonalitet som systemspesifikke mobilapplikasjoner.

Dette berører ikke bare webapper for IOS, men også den generelle bruken av ny webteknologi. Safari har såpass stor markedsandel at det kan være lite hensiktsmessig å ta i bruk webteknologier som ikke støttes av denne nettleseren.

Manglende støtte for 3D-grafikk

Bedre 3D-grafikk på weben er blant eksemplene Russell nevner. I 2017 fikk Chrome og Firefox støtte for WebGL 2. Denne er på operativsystemnivå basert på OpenGL ES 3.0, som IOS fikk støtte for i 2013. Teknologien er under utvikling i Safari, men nå nærmer forsinkelsen seg fem år.

Nå begynner etterfølgeren til WebGL 2 å nærme seg. Den heter WebGPU og har støtte for nyere lavnivå grafikk-API-er som Vulkan, Direct3D 12 og Metal.

– WebGPU kommer trolig i Chrome mot slutten av 2021. Til tross for år med forsinkelser i standardiseringsorganisasjonene på befaling fra Apple-ingeniører, er tidslinjen for WebGPU i IOS uklar. Observatører venter minimum flere år med ytterligere forsinkelse, skriver Russell.

Dette er spesielt oppsiktsvekkende fordi det var Apple som opprinnelig tok initiativ til WebGPU.

Dette er langt fra det eneste eksempel Russell kommer med for å vise at Apple sleper beina etter seg når det gjelder videreutviklingen av Webkit og Safari. Det er mange flere blogginnlegget.

Ikke kritikk av utviklerne

Russell er samtidig nøye med å understreke at det ikke er de individuelle utviklerne i Safari-teamet eller Webkit-prosjektet han kritiserer.

– Dette er en oppfordring til å finansiere arbeidet deres på en hensiktsmessig måte. Innen sine områder er de noen av de beste utviklerne globalt og ønsker genuint det beste for weben. Det er Apple Corporate som tar feil, ikke åpen kildekode-ingeniørene eller lederne som støtter dem, skriver Russell.

Har Apple monopol?

Nå er det ikke sikkert at blogginnlegget til Russell vil få noen større betydning for rettssaken mellom Apple og Epic, for det er ikke slik at det bare er weben som Apple peker på som et alternativ til app-distribusjon gjennom App Store. Ifølge Wired hevder selskapet at App Store ikke er et monopol fordi det også finnes mange andre steder hvor folk kan laste ned spill, for eksempel til PC-er, spillkonsoller og Android-mobiler. Det er kun på IOS-baserte at de må forholde seg til App Store.

Ifølge Wired vil et avgjørende spørsmål i rettssaken være å definisjonen av hva som skal anses som markedet. Om det omfatter alt det Apple hevder at det gjør, har ikke Apple monopol i dette. Omfatter det derimot kun IOS, er det ingen tvil om at Apple har hundre prosent markedsandel når det gjelder distribusjonen av mobilapper.