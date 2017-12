Google varsler helt nye krav til nye og oppdaterte Android-apper

Google publisert i går med et blogginnlegg hvor selskapet omtaler noen av selskapets planer om å forbedre både sikkerheten og ytelsen til apper som distribueres via Google Play.

I august 2018 vil det innføres et krav om at alle nye Android-apper som skal tilbys via Google Play, må være lagd for API level 26 eller nyere, noe som utvikleren indikerer i manifestet ved hjelp av attributtet targetSdkVersion. Det vil si at de appene blant annet må støtte all den sikkerhets- og personvernfunksjonaliteten som er innført fram til og med Android 8.0 på enheter som har Android 8.0 eller nyere.

Tre måneder senere innføres det samme kravet for alle oppdateringer til eksisterende apper.

Ingen krav om bakoverkompatibilitet

Kravene innebærer i seg selv ikke at appene ikke kan kjøres på eldre enheter. Tvert imot oppfordrer Google app-utviklere til å sørge for at appene deres er kompatible også med eldre Android-utgaver, fra og med den versjonen som utviklere kan oppgi i manifestattributtet minSdkVersion.

Men siden slik bakoverkompatibilitet ikke er noe krav, og fordi det kan innebære betydelig merarbeid for utviklerne å tilby også dette, er det en viss fare for at mange nye eller oppdaterte apper ikke lenger vil bli gjort tilgjengelige for Android-versjoner eldre enn den nest nyeste.

For Google opplyser at API-versjonen som til enhver tid kreves i Google Play, vil økes for hvert år fra og med 2019. Innen et år fra utgivelsen av en ny «dessertutgivelse» av Android, vil appene i Google Play måtte være rettet mot denne eller nyere versjoner av operativsystemet.

Enhetens Android-versjon blir mye viktigere

Dette innebærer at det blir enda viktigere enn tidligere at Android-brukere kjøper enheter med en temmelig fersk utgave av operativsystemet, men også at de velger en enhet som leverandøren lover å oppdatere noen ganger i løpet av levetiden.

I dag er det knapt noen leverandør som lover dette, og selv helt nye enheter blir levert med fjorårets utgave av Android. Et helt ferskt, men dessverre ikke unikt eksempel på dette, er Samsung Galaxy A8, som kommer på markedet i Norge de 19. januar 2018 og leveres med Android 7.1.1. Vi minner om at Android 8.0 ble allment tilgjengelig i august i år.

Selv om det vil være en stor ulempe for mange Android-brukere dersom mange apper ikke lenger blir tilgjengelig for eldre Android-versjoner, kan dette være en fordel for det samlede økosystemet på litt lengre sikt.

Det vil nemlig kunne føre til at Android-brukerne må være mer oppmerksomme på hvilken versjon av operativsystemet det er på enheten de har eller planlegger å kjøpe, enn det mange har vært til nå.

Bortsett fra redusert sikkerhet og funksjonalitet som ikke har vært moderne på noen år, er det få negative konsekvenser for brukerne ved det å kjøpe en Android-enhet som er utstyrt med en gammel versjon av operativsystemet. Mange av brukerne er fornøyde så lenge de kan de kan ringe med mobilen og installere de appene de ønsker å bruke.

Men dersom brukerne opplever at de ikke kan installere disse appene selv på helt nye mobiler, vil pipen kunne få en annen lyd. Da vil mange av kundene begynne å se seg om etter enheter som er utstyrt med en relativt ny Android-versjon som ikke hindrer dem i å installere sine favorittapper, og det vil kunne tvinge leverandørene til faktisk å tilby dette.

Krav om 64 bit

Støtte for nyere API-versjoner er ikke det eneste nye kravet som skal innføres for apper i Google Play. Fra og med august 2019 må alle apper har støtte for 64 bit-arkitektur. Selv om mange Android-enheter i dag er basert på 64 bit-arkitektur, har de også støtte for å kjøre apper lagd for 32 bit-arkitektur.

Men ifølge Google er det ventet at mange Android-enheter i framtiden vil leveres uten 32 bit-støtte. Fra og med august 2019 må derfor alle nye eller oppdaterte apper som distribueres gjennom Google Play også kunne kjøre på enheter som kun støtter 64 bit-programvare.

Endringen vil først og fremst berøre apper som leveres med systemspesifikke biblioteker. Ifølge Google skjer det ofte at 64 bit-kode fører til betydelig bedre ytelse på grunn av tilgangen på flere CPU-registre og nye instruksjoner.

Autentisering av Google Play-apper

En tredje endring som Google planlegger å innføre, er en liten mengde med sikkerhetsmetadata i APK-filer (Android Package Kit), altså app-installasjonsfilene, som stammer fra Google Play. Dette skal være med på garantere at filene stammer fra Google Play. Dette skal innføres allerede i begynnelsen av 2018, uten at verken utviklere eller brukere behøver å gjøre noe.

Ifølge Google vil dette i framtiden også kunne åpne for nye distribusjonsmuligheter for utviklere.

