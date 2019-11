Google vil bruke Chrome til å henge ut trege nettsteder

Da Google i 2014 bestemte seg for at krypterte HTTPS burde være den normale måten å levere webinnhold på framfor ukrypterte HTTP, innførte selskapet gradvis en endring i Chrome som førte til at websider levert via ukryptert HTTP ble tydelig merket som usikre.

Det er ikke mange som ønsker å bli hengt ut på denne måten, så store deler av weben har i ettertid blitt flyttet over på HTTPS.

Fort, fort, fort

En agenda som Google har hatt mye lenger enn dette, er å gjøre weben raskere. Da selskapet lanserte Chrome i 2008, handlet mye om raskere gjengivelse og kjøring av webinnhold og JavaScript. Senere har selskapet kommet med en rekke nye teknologier som kan bidra til at websidene laster raskere. Dette inkluderer komprimeringsteknologien Brotli, protokollene SPDY og QUIC, bildeformatet WebP, samt tjenester som PageSpeed, som utviklere kan bruke til å avdekke hva som bidrar mest til å gjøre sidelastingene trege.

Treg lasting av websider går utover brukeropplevelsen. Det har lenge vært kjent at mange nettleserbrukere bare har tålmodighet til å vente noen få sekunder på at en webside skal laste, for eksempel i nettbutikker, før de hopper videre et annet sted. Dermed kan treghet også bidra til redusert trafikk og omsetning.

Kjapp lasting av websider er dermed i alles interesse. Likevel er det langt fra alle nettsteder som har tatt dette innover seg, ikke minst når det gjelder å levere nettstedet til smartmobiler og andre mobile enheter.

Nok gulrøtter

Nå har Google tydeligvis kommet fram til at det har delt ut nok gulrøtter, og at det nå i større grad er på tide å finne fram pisken for å flere nettsteder til å få opp farten.

Dette skal gjøres på en lignende måte som det Google gjør i Chrome med nettsteder som ikke benytter HTTPS – å fortelle brukerne at de nå besøker et nettsted som er satt sammen på en slik måte at det tar lang tid å laste det i nettleseren, basert på tidligere lastetider.

Saken fortsetter under bildet.

Alternative måter å vise Chrome-brukerne om de er på et treg eller raskt nettsted. Illustrasjon: Google

Nøyaktig hvordan dette vil bli presentert, er fortsatt under vurdering, men i et nytt blogginnlegg presenteres det flere forslag. Det ene er å vise en advarsel mens siden laster, hvor det opplyses at siden vanligvis tar lang tid å laste. En annen er å fortelle dette gjennom fargen på progresjonsfeltet.

Det vurderes også å gi brukere tilgang til slik informasjon via kontekstmenyen til en lenke, allerede før de klikker på lenken.

Få opp farta!

Google har ikke lagt fram noen tidsplan for når dette vil skje, men opplyser at det vil skje en gradvis innstramming i vurderingene av om et nettsted skal anses som raskt eller tregt.

Selskapet anbefaler likevel nettstedeieren om ikke å vente med å optimalisere nettstedet. Samtidig tilbyr det på denne siden en del råd og tips om hvordan dette kan gjøres.