Google skal i nær framtid legge ned den russiske avdelingen av selskapet og erklære den lokale virksomheten for konkurs. Dette skriver blant annet Wall Street Journal og Reuters. Årsaken er at de russiske myndighetene i mars besluttet å stenge selskapets bankkonto, noe som gjør det er umulig for selskapet å betale leverandører og ansatte.

Google skal ha oppgitt dette i et russisk finansdokument som ble sendt onsdag denne uken.

Ifølge Wall Street Journal har de fleste av de ansatte ved det russiske Google-kontoret valgt å forlate landet for å fortsette ved avdelinger i andre land. Mange skal ha endt opp i Dubai.

Googles russiske utvikleravdeling ble stengt i 2014 etter at landet hadde vedtatt en serie lover som innskrenker ytringsfrihet på internett. Den gjenværende aktiviteten har i stor grad handlet om annonsesalg og promotering av egne produkter.

Allerede i mars skal Google i stor grad ha sluttet å tilby betalte tjenester i Russland, inkludert annonser. Det er ventet at selskapet vil fortsette å tilby gratistjenester til russiske brukere, i den grad de ikke blokkeres av myndighetene. Også Youtube, som drives av et søsterselskap av Google, skal fortsatt tilbys.