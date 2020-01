Google vil fase ut hele støtten for tredjepartscookies i Chrome

Da Google i august i fjor kunngjorde planene om en åpen personvernstandard i nettlesere kalt for Privacy Sandbox, advarte selskapet mot storskala blokkering av informasjonskapsler eller cookies fordi selskapet mener at dette kan føre til økt bruk av «fingerprinting»-teknikker som kan være langt vanskeligere å blokkere.

I enkelte andre nettlesere er blokkering av i alle fall visse tredjepartscookies, som gjør det mulig å spore brukerne på tvers av nettsteder, nå aktivert i standardinnstillingene.

Det var langt fra alle som var enige med Google dette. Men selskapet skal også ha fått positive tilbakemeldinger, blant annet i deler av W3C-fellesskapet. I første omgang har målet vært å få tilbakemeldinger fra andre med meninger om forslagene. Det har Google lykkes med.

Tredjepartscookies

I går kom selskapet med et nytt blogginnlegg om Privacy Sandbox hvor det blir presentert en plan om ikke bare å blokkere tredjepartscookies i Chrome (noe som alltid har vært mulig, men ikke aktivert som standard), men å fjerne hele støtten for slike cookies.

– Etter innledende dialog med webfellesskapet, er vi nå sikre på at vi med fortsatt iterasjon og tilbakemeldinger, samt personvernbevarende og åpen standard-mekanismer som Privacy Sandbox, kan bevare en sunn, annonsestøttet web på en måte som vil gjøre tredjepartscookies avleggs. Straks disse tilnærmingene har adressert behovene til brukere, forleggere og annonsører, og vi har utviklet verktøy som kan hindre omgåelser av dette, planlegger vi å fase ut støtten for tredjepartscookies i Chrome, skriver Justin Schuh, en teknologidirektør i Googles Chrome-avdeling, i blogginnlegget.

Han skriver videre at planen er å gjøre dette innen to år. Dette avhenger dog av at hele økosystemet er med på å diskutere og videreutvikle forslagene rundt Privacy Sandbox.

Må ha alternativet på plass

Ifølge Schuh mener Google fortsatt at det at nettlesere i stor skala plutselig blokkerer alle tredjepartscookies vil underminere forretningsmodellene til mange legitime aktører på weben, og at disse vil ta i bruk «fingerprinting»-teknikker fordi det er begrenset med andre alternativer.

Det Google blant annet ønsker å sikre med Privacy Sandbox, er muligheten for å vise relevante annonser til brukerne samtidig som at de brukerdataene som nettleserne deler med nettsteder og annonsører er begrenset til å være anonymt aggregert brukerinformasjon, hvor det aller meste er lagret lokalt på brukerenheten og ikke på serverne til de nevnte aktørene.