Google Workspace-kunder kan snart bruke sin egen krypteringsnøkkel

Klientkryptering av dokumenter er blant de Workspace-relaterte nyhetene Google kom med denne uken. Dette innebærer at dokumentene krypteres hos brukeren ved hjelp av nøkler som brukeren kontrollerer, riktignok via en tredjepartsleverandør.

Også egne nøkler

I første omgang skal brukerne kunne velge mellom Flowcrypt, Futurex, Thales og Virtru, som har bygget verktøy til nettopp dette formålet, men Google skal også tilby programmeringsgrensesnitt (API) som kundene selv kan bruke til å bygge eller integrere egne nøkkeltjenester.

Hensikten med dette å gjøre det enklere for kundene å møte krav om datasuverenitet. Google vil ikke kunne dekryptere disse dokumentene. Selskapet kan ikke bistå amerikanske myndigheter med dekrypteringen, dersom disse krever dataene utlevert, siden selskapet ikke har tilgang til nøklene som dataene er kryptert med.

Nøyaktig hvordan dette i detalj vil fungere, er fortsatt litt uklart. En betautgave skal bli tilgjengelig i løpet av noen uker for kunder med Enterprise Plus- eller Education Plus-abonnement.

Databehandling uten dekryptering

Google kom for øvrig med en oppdatering om selskapets arbeid med Fully Homomorphic Encryption (FHE), som handler om å kunne gjøre databehandling på krypterte data, uten at dataene først må dekrypteres. Selv om timingen er passende, er det ingenting som direkte knytter dette til Workspace-nyheten. Google skriver:

– Vi har fortsatt et stykke å gå for de fleste beregninger skjer med FHE – men mye på samme måte som det tok noe tid for HTTPS å ta av og bli utbredt, er dagens annonsering et viktig skritt i retning av å tilby brukere nyttige produkter som vil bevare personvernet deres og trygge dataene deres.

Muligheten for å kryptere dokumenter i Workspace med nøkler på klientsiden vil i første omgang være tilgjengelig i Google Drive, Docs, Sheets og Slides. Den skal støtte blant annet Microsoft Office-filer og PDF-er.

Senere skal denne krypteringsstøtten bli tilgjengelig på tvers av hele Google Workspace, inkludert i Gmail, Meet og Calendar. I alle fall Meet skal få slik støtte i løpet av høsten.

Mer fininndelte delingsregler

Google planlegger for øvrig å tilby Drive-administratorer flere valgmuligheter knyttet til intern og ekstern deling av filer, samt klassifisering av filer med merkelapper, slik at de kan håndteres på riktig måte. Det sistnevnte kan gjøres automatisk ved hjelp av maskinlæring dersom brukeren glemmer å gjøre dette selv.

Begge deler skal betatestes i månedene framover. Kun betalende kunder vil ha mulighet til å delta i betatestingen.