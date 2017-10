Googles nye Pixel 2-mobiler er de første som støtter eSIM

Pixel 2 og Pixel 2 XL, de to smartmobilene som Google lanserte i går, skal ifølge selskapet være de første mobilene på markedet med innebygd eSIM, et integrert SIM-kort som kan erstatte dagens fysiske SIM-kort og alt plunderet som disse innebærer.

I stedet for å måtte skaffe seg og sette inn et SIM-kort i passende størrelse, skal man med eSIM kunne få mobilen tilkoblet mobilnettet ved hjelp av en oppsettdialog på enheten. Google skriver at dette vil gå like raskt som å koble enheten til et WiFi-nett.

Project Fi

Teknologien har allerede blitt tilbudt en stund av blant annet smartklokker som Samsung Gear S2 og Apple Watch Series 3, enheter hvor det er lite plass til en fysisk SIM-leser.

Når det gjelder Pixel 2-enhetene, har disse også vanlig SIM-kortplass. I første omgang er det bare kunder av Googles egen Project Fi-tjeneste som kan bruke eSIM-funksjonaliteten.

Google har ikke oppgitt noen planer om å tilby de nye smartmobilene i Norge med det første.

