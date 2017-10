PRØVEKJØRT: Apple Watch series 3

Under et arrangement i Cupertino i California tidligere denne måneden lanserte Apple en ny versjon av sin Apple Watch-smartklokke. Klokken har fått navnet Apple Watch Series 3 og kommer i to størrelser, 42 og 38 millimeter.

Vi har nå testet den nye klokken (42 mm) noen dager, og selv om vi ikke snakker om noen revolusjon sammenlignet med forrige generasjon, er det en del nye og nyttige funksjoner som mange antagelig vil sette pris på.

Enkel å sette opp

En av de virkelig nyttige funksjonene i iOS 11 er en funksjon som kalles «Automatic Setup». Den lar deg sette opp en Apple Watch, en ny iPhone eller en Apple TV på en svært enkel og elegant måte. IOS 11 skjønner at du er i ferd med å sette opp en ny enhet, og så snart du holder en iOS 11-enhet du allerede har satt opp i nærheten av en ny Apple-enhet vil automatisk oppsett starte opp.

Vi har også testet nye Apple iPhone 8 Plus – les testen her »

Med iOS 11 på telefonen setter du igang oppsett av klokken bare ved å føre telefonen og klokken nær hverandre. Foto: Kurt Lekanger

For å sette opp Apple Watch trengte vi bare å skru på klokken og holde den i nærheten av en iPhone. Det kommer da opp et varsel på iPhone-skjermen, med spørsmål om vi ønsker å sette opp klokken. Etter å ha svart «Ja», dukker det opp en bevegelig «sky» på klokkeskjermen – og vi blir bedt om å holde mobilkameraet foran klokken. Straks det er gjort, pares de to enhetene og oppsettet starter opp. Ingen fikling med Bluetooth-innstillinger eller annet.

Det er for øvrig et krav at du har iPhone om du skal bruke en Apple Watch. Mange av funksjonene er avhengig av telefonen, så har du en Android-mobil må du velge noe annet.

Apple Watch Series 3 ligner mye på forgjengeren. Som nevnt finnes klokken i to ulike størrelser, og Apple leverer et stort utvalg med reimer i forskjellige farger og materialer. Det følger med standardreim i myk silikon/gummi, men du får også skinnreimer – samt en ny treningsreim i stoff som festes ved hjelp av borrelås.

Klokken er ganske elegant, med avrundede former. Den betjenes ved hjelp av et lite hjul på høyre side («digital krone», som Apple kaller den), samt via berøringsskjermen. Trykker du inn kronen får du opp en oversikt over alle appene som er installert på klokken. Det er også en ekstra knapp på høyre side som brukes til å hente frem de siste appene du har hatt oppe.

Et trykk på kronen øverst på høyre side henter frem en oversikt over alle appene. Foto: Kurt Lekanger

Skjermen er av OLED-typen, noe som betyr at det som er svart er virkelig svart. På en smartklokke er også valget av OLED lurt, ettersom det kun er de bildepunktene som er i bruk som trekker strøm – noe som betyr lenger batteritid. Skjermen har for øvrig også «Force Touch», som betyr at du kan trykke hardt på enkelte elementer på skjermen for å aktivere spesielle funksjoner. Trykker du for eksempel hardt på en urskive, kommer du til en meny for å tilpasse urskiven. Du kan laste ned et stort antall ulike urskiver – noen er mest til pynt, mens andre har en del nyttige funksjoner (som verdensur).

Kraftigere prosessor får Siri til å snakke

Den nye klokken har fått en ny tokjerneprosessor fra Apple, kalt «S3». Denne skal være 70 prosent raskere enn prosessoren i forrige generasjon Apple Watch. Det er ifølge Apple det som gjør det mulig for taleassistenten Siri å snakke via den innebygde høyttalere i klokken. Du kan spørre Siri om ting på norsk, men foreløpig kan ikke Siri snakke på andre språk enn engelsk.

Her har vi byttet ut den medfølgende gummireimen med en litt mer påkostet variant i skinn. Foto: Kurt Lekanger

Det er nå en egen Siri-urskive som oppdaterer seg med ulik informasjon i løpet av dagen, for eksempel fra kalenderen, siste værmelding, og så videre. Fra denne urskiven kan du også aktivere Siri med et trykk, eller du kan holde inne den digitale kronen på klokken for å aktivere Siri. Klokken lytter også til «Hey, Siri», hvis du vil spørre taleassistenten uten å behøve å trykke på noe. Du kan bruke Siri til for eksempel å legge ting i kalenderen din med talekommandoer, be Siri om å sjekke været, få telefonen til å ringe opp noen, og så videre. Ringer du via klokken kan du også snakke i mikrofonen til klokken og høre samtalepartneren via klokkens høyttaler. Men du må ha iPhonen din i nærheten, hvis du ikke har 4G-versjonen av Apple Watch Series 3 (den kommer foreløpig ikke til Norge, mer om det litt senere i artikkelen).

Det er ikke bare prosessoren som skal ha blitt kjappere. Klokken har også fått en ny brikke kalt W2, som sørger for trådløs kommunikasjon via wifi og Bluetooth. Denne skal gi raskere overføringer via wifi, samt at den skal bruke 50 prosent mindre strøm sammenlignet med Series 2.

Den nye maskinvaren gjør at klokken stort sett virker veldig kjapp.

Den lille ladeplaten festes på baksiden av klokken med magnet. Foto: Kurt Lekanger

Batteriet i klokken er bittelitt større enn det som sitter i forrige modell, og batteritiden er omtrent den samme – oppgitt til 18 timer. De dagene vi brukte klokken hadde vi inntrykk av at batteritiden var minst like god som Apple påstår – det var fra 40-70 prosent igjen av batteriet når kvelden kom, og da hadde klokken vært i bruk i rundt 15-16 timer. Bruker du den veldig aktivt (for eksempel til lange treningsøkter) vil naturligvis det gå ut over batteritiden – men ved beskjeden bruk ser det ut til at Apple ikke har overdrevet når de sier at den skal holde i 18 timer.

Batteritiden er likevel etter vår mening fortsatt litt for dårlig sammenlignet med konkurrentene, som for eksempel Samsung Gear S3 som har et batteri som varer opptil tre dager. Men heldigvis er ladeløsningen ganske elegant. Det er en liten, rund ladeplate som festes på baksiden av klokken med magnet. Ingenting du behøver å plugge inn og ut, med andre ord. Legger du klokken på siden mens den lader kan den også fungere som en utmerket vekkeklokke på nattbordet.

Gode treningsfunksjoner

Pulsmåleren på undersiden av klokken. Foto: Kurt Lekanger

Apple har i Watch Series 3 og det nye operativsystemet Watch OS 4 lagt mye vekt på funksjoner relatert til trening og aktivitet. Mange av urskivene gir rask tilgang til funksjoner som viser aktivitetsnivå og puls, og klokken måler pulsen din gjennom hele dagen – men ikke kontinuerlig. Ved hjelp av aksellerometeret i klokken vet klokken om du hviler eller er i aktivitet, og kan på den måten finne ut hva som er hvilepuls, gjennomsnittspuls ved aktivitet, og så videre. Når du går inn i puls-appen på klokken får du oversikt over puls akkurat nå, hvilepuls, puls ved gange, og så videre. En nyhet i Watch OS 4 er at klokken kan varsle deg hvis pulsen plutselig skulle øke dramatisk selv når du ikke er i aktivitet – noe som kan være et tegn på hjerteproblemer.

Aktivitetsappen gir informasjon om hvor mye du har vært i aktivitet, og ulike sirkler fylles opp etter hvert som du når målene dine. Appen har blitt smartere i den siste versjonen, og gir nå informasjon om hvordan du ligger an. Apple har også sin egen treningsapp, som nå fungerer med enda flere treningsformer. Siden klokken er vanntett, kan du også bruke den til svømming. Nytt er også at du kan kombinere flere treningsformer i én økt, for eksempel om du deltar i Triathlon. Undertegnede prøvde klokken til løping, og kontinuerlig pulsmåling under trening fungerte bra – selv om den viste litt for lave tall ved høy puls (sammenlignet med tradisjonelt pulsbelte fra Garmin).

Klokken viser deg informasjon om hvilepuls, puls nå, snittpuls ved gange, og så videre. Foto: Kurt Lekanger

Det er kjekt at du nå kan styre musikken fra telefonen direkte fra klokken når du trener. Bruker du noe annet enn Apple Music, som for eksempel Spotify, så fungerer det også fint. Det er den vanlige musikkavspillingsfunksjonen på telefonen du styrer via klokken.

All trening og andre aktiviteter blir tilgjengelig i Apples aktivitetsapp på iPhone, samt i Helse-appen. Du kan også bruke andre apper enn Apples treningsapp på klokken – for eksempel har Runkeeper, Endomondo og Strava egne Watch-apper.

En nyhet i Apple Watch Series 3 er for øvrig at klokken nå har innebygget barometer som måler relative høydeforskjeller, slik at klokken for eksempel gir deg mer «kred» for å løpe i motbakke enn på flat mark. Barometeret er også tilgjengelig for tredjeparts-apper via API-er.

Har vi bruk for den?

Det store spørsmålet man bør stille seg før man kjøper en smartklokke fra Apple eller noen andre, er om man trenger en slik klokke. Undertegnede liker godt å gå med klokke, rett og slett for å kunne sjekke hvor mye klokka er uten å måtte fiske frem telefonen fra lomma. Smartklokker har også den fordelen at du får varslinger direkte på håndleddet, enten det er om et møte du skal i, en epost eller SMS du bør lese, eller informasjon om hvem som ringer deg. Dette er i det minste praktisk, selv om det ikke er helt uunnværlige funksjoner.

I Apple Watch-appen på iPhone kan du sette opp klokken, laste ned nye apper, og så videre (mye kan gjøres direkte fra klokken også). Aktivitetsappen (til høyre) på iPhone viser treningsøkter fra både Apple Watch og andre enheter – i dette tilfellet også en Garmin-klokke.

En ting som er veldig nyttig med Apple Watch er at du kan velge mellom en rekke ulike urskiver, og for hver urskive kan du også velge hva slags tilleggsinformasjon som skal vises. På «urmakerspråket» kalles dette «komplikasjoner», og for Apple-urskivene kan du for eksempel legge til komplikasjoner for å vise vær, aktivitetsnivå, puls, og andre ting. Mange av appene du kan laste ned fra App Store kan også gi deg nye komplikasjoner til urskivene – for eksempel mulighet for å levere deg nyhetsoppdateringer, aksjekurser og andre ting.

En kjekk funksjon hvis du har en Macbook av nyere dato, er at du kan bruke Apple Watch til å automatisk låse opp Mac-en når du befinner deg i nærheten. Du må ha en Mac som er nyere enn midten av 2013 for at dette skal fungere.

4G-versjonen lar vente på seg

På en pressevisning i London viste Apple frem utvalget av ulike reimer og ulike varianter av Apple Watch 3. Klokken finnes i to størrelser. Foto: Kurt Lekanger

Det ble lansert to versjoner av Apple Watch Series 3 – én med og én uten støtte for mobilnett (4G/LTE). Det er imidlertid kun den vanlige utgaven som er tilgjengelig i Norge nå, men under et pressearrangement i London kunne en representant fra Apple fortelle at de var i dialog med mobiloperatører over hele Europa for å få 4G-versjonen ut i enda flere markeder. Om – eller når – klokken eventuelt kommer til Norge, kunne han imidlertid ikke svare på.

Klokkene med og uten 4G har stort sett de samme funksjonene, men med 4G-versjonen er du ikke avhengig av å ha en iPhone i nærheten – noe som kan være praktisk for eksempel når du trener. Med 4G-versjonen har du også mulighet til å ringe direkte fra klokken, uavhengig av telefonen.

Konklusjon

Alt i alt mener vi Apple Watch er en av de aller beste smartklokkene på markedet, og en forholdsvis nyttig utvidelse til iPhone. Klokken er langt fra uunnværlig, men skal du likevel ha en klokke gir jo en smartklokke som dette deg en del muligheter du ikke har med et tradisjonelt armbåndsur. For mange er det nok heller ingen ulempe at Apple Watch ser uforskammet lekker ut.

Prismessig ligger klokken på omtrent samme nivå som Samsung Gear S3, som kanskje er den nærmeste konkurrenten – og et godt alternativ om du har en Android-mobil.

Apple watch koster 3590 kroner for 38 mm-modellen og 3890 for 42 mm-modellen. Vil du ha en mer fancy reim enn den som følger med, koster disse fra 499 kroner.

Vi likte Vi likte ikke - Gode treningsfunksjoner og aktivitetsmåling

- Svært enkel å bruke

- Vanntett

- Klokken kan låse opp Mac-en din

- Mange muligheter for tilpasning

- Siri kan snakke tilbake - Litt kort batteritid

- Litt høy pris





