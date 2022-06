Green Mountain utvider for å få plass til ny storkunde i Rjukan

Green Mountain opplyste fredag at selskapet skal utvide det eksisterende DC2-Telemark-datasenteret i Rjukan med 300 kvadratmeter og 4,5 megawatt ny elektrisk og mekanisk kapasitet for å legge til rette for en ny, internasjonal kunde.

Kunden ønsker ikke å bli navngitt, men det skal være en verdenskjent merkevare.

Ifølge Green Mountain skal utbyggingen, som allerede har startet, være spesialtilpasset kundens behov for tungregningskapasitet og stå klart i september 2022.

– Vi er veldig glade for å ha signert denne nye viktige kunden. De skal bruke anlegget til sine kritiske tungregningsoperasjoner (High Performance Computing), noe som vårt datasenter i Rjukan passer perfekt til. Her kan vi tilby 100 prosent fornybar kraft og mulighet til å vokse mye, sier administrerende direktør i Green Mountain, Tor Kristian Gyland, i en pressemelding.

Den nye kunden innebærer at selskapet må utvide staben med 7 nye teknikere.

Like ved datasenteret bygger Hima Seafood et verdens største land-baserte anlegg for oppdrett av ørret. Når dette anlegget er klart i 2023, vil det kobles til datasenteret og få tilført spillvarme derfra. Tilbake vil datasenteret få kaldt vann til kjøling.