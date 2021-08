Hackere stjal kryptovaluta for over fem milliarder kroner – gir pengene tilbake igjen

Tyveri av kryptovaluta er ikke noe nytt, men nå har det skjedd et massivt tyveri av et omfang vi trolig ikke har sett hittil – og det har attpåtil en ganske uventet vri. Det rapporterer nyhetsbyrået Reuters.

Tidligere denne uken meldte Poly Network, en desentralisert plattform som brukes til veksling av kryptovaluta på tvers av ulike blokkjeder, at de hadde blitt utsatt for et hackerangrep.

Angrepet førte til at kryptovaluta tilsvarende 610 millioner dollar, cirka 5,4 milliarder kroner, ble overført til hackerne. Det var primært de tre valutaene Ethereum, Binance Smart Chain og Polygon som ble rammet.

Ba dem returnere pengene

I en påfølgende melding på Twitter forsøkte Poly Network å gjøre alvoret i situasjonen klart for gjerningspersonene, med oppfordring om å returnere midlene.

– Pengemengden du har hacket er den største i defi-historien (decentralized finance, journ.anm.). Politimyndigheter i samtlige land vil se på dette som et svært alvorlig tilfelle av økonomisk kriminalitet, og du vil bli forfulgt. ... Pengene du stjal er fra flere titalls tusen medlemmer av kryptomiljøet, altså folket, heter det i meldingen.

Men historien tok raskt en uventet vending. Hackerne viste seg nemlig tilsynelatende å være av den såkalte «hvit hatt»-typen, altså ikke ondsinnede.

Det ble klart etter at bakmennene gradvis begynte å returnere midlene etter det massive innbruddet.

Ukjent identitet

Poly Network oppnådde etter hvert kontakt med hackeren – eller hackerne, som selskapet simpelthen omtaler som «Mr. White Hat», og sier at de akter å opprettholde dialogen inntil alle verdiene som tilhører brukerne er på plass igjen. I en melding publisert på torsdag opplyste Poly Network at alle de gjenværende brukerverdiene i Ethereum var blitt innbetalt på en konto som både hackerne og selskapets kontrollerer.

Gjerningspersonenes identitet er ikke kjent. Selv om vedkommende utgir seg for å være en hvit hatt-hacker, finnes det eksperter som er skeptiske til om dette faktisk er tilfellet.

Som Reuters peker på i en oppfølgingsartikkel, uttalte teknologisjefen i selskapet Chainalysis, som spesialiserer seg på løsninger rundt kryptovaluta-kriminalitet, at bakmennene muligens returnerte verdiene simpelthen på grunn av vanskelighetene med å hvitvaske en så stor sum penger.

Uansett hva som er motivene, vil nok saken føre til en grundig gjennomgang av Poly Networks sikkerhetssystemer.

Alle faktaene ligger altså ennå ikke på bordet, og det vil nok fortsette å dukke opp opplysninger om saken i en tid fremover.