Microsoft-ingeniør dømt til ni års fengsel for å ha stjålet 90 millioner kroner fra selskapet – skjulte seg med bitcoin

En tidligere ingeniør hos Microsoft ble nylig dømt til ni års fengsel for å ha stjålet store verdier fra den amerikanske IT-giganten. Det melder blant andre Ars Technica.

Det amerikanske justisdepartementet la nylig ut en pressemelding hvor det opplyses at den tidligere Microsoft-ansatte er skyldig i tyveri av verdier for til sammen 10 millioner dollar, over 90 millioner kroner.

Jobbet med testing

Personen, en ukrainsk statsborger bosatt i delstaten Washington, jobbet med testing av Microsofts nettbutikk og brukte denne tilgangen til å stjele digitale midler som blant annet digitale gavekort.

Tyveriene skal ha startet i det små, men beløpene økte raskt, og endte altså opp i millionklassen. Mannen brukte pengene han stjal på blant annet en kostbar bil til 160.000 dollar og et hus til 1,6 millioner dollar.

For å skjule sin egen identitet skal mannen ha benyttet epost-testkontoer tilhørende andre ansatte hos Microsoft, noe som dermed ledet mistanken mot disse personene.

Brukte kryptovaluta til å skjule spor

Personen, som er en erfaren programvareutvikler, kjøpte kryptovaluta – bitcoin – for mye av verdiene han stjal for å bedre skjule de digitale sporene. Han overførte så bitcoin-valutaen til sin egen konto

Han brukte også en såkalt «miksetjeneste», som legger til rette for blanding av potensielt identifiserbar og illegitim kryptovaluta med annen kryptovaluta, for å gjøre det vanskeligere å spore valutaen tilbake til originalkilden.

– Denne saken krevde sofistikerte teknologiske ferdigheter å etterforske og ta ut siktelse i, og jeg er glad for at våre partnere i politiet og justisdepartementet har de ferdighetene som trengs for å pågripe slike lovbrytere, sa en av advokatene i pressemeldingen.

I tillegg til fengselsdommen på ni år ble personen også dømt til å betale 8,3 millioner dollar i oppreisning. Mannen kan også bli deportert fra USA som en konsekvens av dommen.