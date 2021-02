Chromebook var mer populært enn Mac i 2020

I 2020 ble det solgt flere datamaskiner med Chrome OS som operativsystem enn med MacOS som operativsystem. Dette opplyser analyseselskapet IDC til nettstedet Geekwire.

Som Digi.no tidligere har omtalt (for abonnenter), ble 2020 et svært godt for mange av PC-produsentene – det beste siden 2014. Mye av dette var en konsekvens av koronapandemien og nye behov knyttet til hjemmekontor. Salget kunne trolig ha vært enda høyere hadde det ikke vært for mangelen på sentrale komponenter som CPU-er.

De nye tallene fra IDC viser at et det ikke først og fremst er tradisjonelle, Windows-baserte PC-er som har blitt mer etterspurt i denne perioden. Den største veksten er det konkurrerende operativsystemer som har hatt.

Mer enn fordoblet markedsandel

I 2019 skal 85,4 prosent av alle nye PC-er ha blitt levert med Windows. Andelen med MacOS eller Chrome OS var henholdsvis 6,7 og 6,4 prosent, mens 1,5 prosent ble levert med et annet operativsystem, for eksempel en tradisjonell Linux-distribusjon som Ubuntu eller Red Hat Enterprise Linux.

I 2020 falt Windows-andelen med 4,9 prosentpoeng til 80,5 prosent. Det meste av dette fallet skyldes økt salg av Chromebooks, altså enkle og relativt billige PC-er med Chrome OS som operativsystemet. Markedsandelen til Chrome OS økte med 4,4 prosentpoeng til 10,8 prosent i fjor.

Også MacOS tok markedsandeler fra Windows, men bare 0,8 prosentpoeng, til 7,5 prosent. De resterende 1,2 prosent av markedet gikk til andre operativsystemer.

Skjøt fart sammen med pandemien

Det kommer ikke som noen bombe nå at Chromebook-salget økte kraftig i fjor. Dette skrev Digi.no om allerede i fjor høst, da Gartner meldte at Chromebooks stod for rundt 11 prosent av PC-salget i andre kvartal i fjor, en økning på 90 prosent fra samme kvartal året før.

De nye tallene fra IDC viser at denne store etterspørselen har blitt opprettholdt også i andre halvår av 2020.

Tidligere har amerikanske skoler vært de ivrigste brukerne av Chromebooks. Foreløpig har det ikke kommet konkret informasjon om fjorårets vekst primært skyldtes større etterspørsel i USA, eller om salget også har økt i andre land.

Året da Linux faktisk slo gjennom på skrivebordet?

Mange ganger i løpet av de siste tiårene har noen hevdet at «20xx er året Linux slår gjennom på skrivebordet», bare for å oppleve at lite har skjedd med etterspørselen.

Chrome OS er basert på Linux-distribusjonen Gentoo. Det er altså et Linux-basert operativsystem.

Med større markedsandel enn MacOS som PC-operativsystem, kan man kanskje si at målet endelig ble nådd i 2020. Det avhenger av øyet som ser. For er Chromebook en PC?

Microsofts svar

Konkurransen fra Chrome OS har da også ført til at Microsoft har måttet gjøre noen grep. Senere i år skal selskapet lansere Windows 10X. Dette operativsystemet var opprinnelig ment for enheter med to skjermer eller brettbar skjerm, men i fjor ble det kjent at planene var endret og at operativsystemet skal komme på enheter med én skjerm, trolig i løpet av 2021.

Windows 10X skal i likhet med Chrome OS være enkelt å bruke og administrere, blant annet med større grad av sikkerhet og nettskytilknytning enn tradisjonelle PC-operativsystemer. Det skal være dessuten være mer lettdrevet enn Windows 10 og dermed egne seg for mindre kraftige enheter.