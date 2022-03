Flere brukere melder nå om store problemer med å ringe med Samsungs nyeste flaggskip, kritikerroste S22 Ultra.

Problemene ser ut til å gjelde GSM/2G, når tale over 4G er slått av eller utilgjengelig av andre grunner. Mange brukere mister da forbindelsen, opplever at de ikke kan ringes opp, eller at lyden faller ut i minst 10-15 sekunder av gangen. Ifølge enkelte brukere kan utfallene vare så lenge som fem minutter.

Fikk ny telefon med samme problem

Digis anmelder ga telefonen toppkarakteren 10 av 10 mulige, men har naturligvis da ikke opplevd disse problemene.

Digi ble gjort oppmerksom på problemene takket være Rudi Brochs som henvendte seg til oss:

– Jeg er en av de som har disse problemene, og har allerede fått byttet telefon én gang uten at det hjalp. Nå sliter jeg med at jeg blir utilgjengelig på telefon i tide og utide, og jeg kan ikke stole på at folk får tak i meg. Når jeg er i samtale mister jeg også lyden støtt og stadig, skriver han til Digi.

Rudi har vært i kontakt med både Samsung og Elkjøp, og har allerede fått ny telefon fra Elkjøp. Forhandleren har tilbudt ham å levere også den andre i retur, men hva hjelper det når det er feil på alle, spør han i sin henvendelse.

– Samsung er det umulig å komme i kontakt med. Jeg har kun snakket med callsenteret som drifter Samsung sin supporttelefon, og de har ikke mye fornuftig å komme med bortsett fra noen innøvde fraser. Har jeg kjøpt katta i sekken, en mobil til 15.000 kroner som jeg ikke kan ringe med?

– Vi jobber med saken

For noen dager siden uttalte en ikke navngitt Samsung-representant følgende til Lyd & Bilde:

– Vi er klar over problemet som har oppstått med GSM-nettverket, som et lite antall brukere har rapportert om sin Galaxy S22 Ultra. Kundeopplevelsen er vår topprioritet, og vi jobber iherdig med å finne ut av og løse denne situasjonen.

Når Digi snakker med Petter Worum Daling, PR-ansvarlig i Samsung Norge, har han ikke så mye mer å si enn det som er sagt tidligere:

– Det dreier seg om et lite antall enheter, og det jobbes med å fikse problemet.

Hva kan kunder som opplever dette problemet egentlig gjøre?

– De må ta kontakt med forhandler og rapportere problemet til dem. Samsung jobber for å finne en løsning på situasjonen.

Det har nylig vært meldt om dårlig tilgang på telefoner i S22-familien. Er det slik at Samsung holder tilbake telefoner i påvente av en fiks?

– Nei, ikke det jeg kjenner til.

Er det kun S22 Ultra som opplever dette problemet, eller gjelder det også de andre S22-modellene?

– Jeg er bare kjent med rapporter om S22 Ultra, men kan verken bekrefte eller avkrefte at det gjelder de andre modellene også.

Ingen løsning funnet ennå

Rudi mener imidlertid at det nok berører langt flere enn Samsung innrømmer, og påpeker at problemene diskuteres ivrig blant annet på Samsungs egne fora på engelsk og tysk. Også på reddit er det mange som sier de opplever det samme.

Flere ting er prøvd for å løse problemene av brukerne her, tilsynelatende uten effekt: