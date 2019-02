Har trappet opp innsatsen: Google avviser nå rekordmange apper fra utviklere

Antallet apper med tvilsomme funksjoner øker stadig, men det ser ut til at Google klarer å henge med i svingene. På Android-utviklerbloggen rapporterer selskapet nå at krigen mot de ondsinnede appene har nådd nye høyder.

Ifølge Google avviste selskapet 55 prosent flere apper i 2018 enn året før, og dermed skal ny rekord på dette området være oppnådd.

Også kraftig økning i suspensjoner

I tillegg til dette ble 66 prosent flere Google Play-apper suspendert i løpet av fjoråret, som også skal være en kraftig økning.

Selskapet skriver på bloggen at de har trappet kraftig opp innsatsen på den teknologiske siden når det gjelder systemer for å fange opp ondsinnede elementer i apper, og økt bemanningen betydelig av ingeniører og andre eksperter.

Utover dette skanner Google Play Protect nå rundt 50 milliarder apper installert på brukeres enheter hver dag. Play Protect er et innebygd skadevare-deteksjonssystem for Android som er laget for å kontinuerlig forbedres i sanntid via maskinlæring.

Mange bryter personvern-retningslinjene

Over 80 prosent av alvorlige brudd på retningslinjene begås ifølge Google av «vanekriminelle» utvikler-nettverk, og mange er vanskelig å utestenge permanent fordi de omgår bannlysing ved å etablere nye kontoer og identiteter for å få adgang til Play-butikken igjen.

Flere titalls tusen av de avviste appene i fjor ble utestengt på grunn av brudd på personvernregler, som er en konsekvens av at reglene har blitt strengere.

I oktober meldte selskapet at Google Play nå har begynt å bli mer restriktive med å gi apper tillatelse til å be brukere om tilgang til samtale- og SMS-data på mobiler, og mange apper har den siste tiden blitt fjernet som følge av denne nye praksisen. Google skriver at flere endringer innen app-tillatelser vil komme i løpet av året.

Mange ondsinnede apper fortsetter å slippe gjennom sikkerhetssystemene. I desember meldte digi.no for eksempel om ondsinnede Android-apper med millioner av nedlastinger som stjeler store mengder data og strøm, og tidligere denne måneden kom det frem at et knippe andre populære apper stjeler bilder og brukes til phishing-angrep.

