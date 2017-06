Har utstyrt splitter nytt hangarskip med Windows XP

Tidligere denne uken hadde det britiske hangarskipet HMS «Queen Elizabeth» sin jomfrutur. Dette skjedde med representanter for pressen ombord.

Under turen la journalistene, blant annet fra The Guardian og The Times, merke til noen skjermer i flyoperasjonsrommet på skipet, hvor de kunne se at Windows XP ble startet opp.

Microsofts Windows XP kom i 2001, altså snart 16 år siden. Microsoft støttet operativsystemet helt fram til våren 2014, da de siste ordinære sikkerhetsoppdateringene ble utgitt. På grunn av alle sikkerhetshullene som i ettertid har blitt funnet i Windows-systemet, er det i dag all grunn til å sammenligne Windows XP med en sveitserost.

Ruter i 2016: Kjører fortsatt Windows 2000

I ettertid har Microsoft kommet med Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x og flere utgaver av Windows 10. Ikke alle har vært like vellykkede, men dersom Windows er det eneste aktuelle alternativet, er det likevel flere versjoner av operativsystemet som burde ha vært mer aktuelle å bruke enn Windows XP.

Kjølstrekkingen av skipet startet i 2009, men det nok lite sannsynlig at IT-utstyret ble skaffet allerede da.

I 2015: Flyplass ble rammet av Windows 3.1-problemer

Kjøpt for mange år siden

Den britiske marinen skal mer eller mindre ha bekreftet at det er Windows XP journalistene så.

– Når du kjøper et skip, kjøper du det ikke i dag, du kjøpte det for 20 år siden. Så det vi har tatt med i spesifikasjonen er sannsynligvis det som var bra den gang. Realiteten er at vi alltid designer med reservekapasitet, slik at vi alltid har muligheten til å endre og oppgradere. Så uansett hva dere så på bildene, vil dere sannsynligvis oppleve at vi med tiden oppgraderer det til det vi ønsker å ha. Det kan allerede ha skjedd, uten at jeg kan fortelle noe om det, sier Mark Deller, kommandør for luftstyrkene ombord på hangarskipet, til The Guardian.

Gjett hvilket operativsystem: «Virus-utbrudd» skapte kaos på sykehus

Bare midlertidig: Windows XP-systemene ombord i det nye hangarskipet HMS Queen Elizabeth skal skiftes ut før skipet settes inn i tjeneste. Bilde: Royal Navy © Crown copyright 2017

Ifølge The Register skal det britiske forsvarsdepartementet ha fortalt, riktignok om søsterskipet HMS «Prince of Wales», at skipet ikke vil være utstyrt med Windows XP når det settes i tjeneste. Trolig gjelder dette også for HMS «Queen Elizabeth», som er det første skipet i Queen Elizabeth-klassen, og som skal være klar for tjeneste i 2020.

Selv om de fleste av datamaskinene ombord i skipet vil være isolerte fra internett, betyr ikke det at de ikke kan være mer sårbare for andre former for angrep dersom de benytter et fullstendig utdatert operativsystem, enn om de bruker ett som er mer tilpasset dagens IT-sikkerhetssituasjon.

Les også: Hackere stjal deler av amerikansk jagerflydesign