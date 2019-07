Henrik tapte i retten: – Blir dommen stående, har Apple jerngrep om reparasjoner og hindrer konkurransen

Henrik Huseby tapte mot Apple i Borgarting lagmannsrett etter at teknologigiganten saksøkte ham for å bruke reparerte originaldeler når han fikser ødelagte Apple-produkter. Det skriver Dagens Næringsliv.

– Blir dommen stående, betyr det at Apple holder et jerngrep om virksomheten og hindrer konkurransen fordi aktuelle aktører må rette seg etter dommen. Det er trist. Derfor vurderes nå en anke til Høyesterett, skriver Huseby i en tekstmelding til DN.

Bruker reparerte deler

I fjor fikk 38–åringen medhold i at han ikke krenket Apples varemerke ved å importere brukte, reparerte originaldeler i Oslo tingrett.

Huseby driver PCKompaniet som har tilholdssted på Ski.

Selskapet livnærer seg på å reparere ødelagte Apple–produkter. Dette gjør de ved å blant annet importere originaldeler som har blitt reparert utenfor Norge. Når originaldelene blir reparert, fjernes Apples logo fra produktene med lakk eller maling.

Men Apple mener Huseby bruker piratkopier når han reparerer produktene som går igjennom PCKompaniet. Derfor vil de å stoppe innførselen hans av disse reservedelene. Borgarting lagmannsrett gir milliardkonsernet medhold.

Må betale

Per Harald Gjerstad forsvarer Henrik Huseby og PCKompaniet. Foto: Privat

Dommerne mener skjermene Huseby benytter er ulovlige kopier. Apple-reparatøren dømmes derfor til å destruere 63 mobilskjermer som ligger på et tollager i Akershus.

Han må også betale 5 500 kroner i lisensavgift til Apple, i tillegg må han dekke deler av teknologigigantens saksomkostninger på 250 000 kroner.

Husebys advokat argumenterte i sluttinnlegget som ble oversendt lagmannsretten i forkant av rettssaken at PCKompaniet ikke markedsfører delene som benyttes i reparasjonene som originale.

«Skulle en reparert telefon senere bli åpnet igjen vil også andre se at telefonen har fått ettermontert en refurbished skjerm hvor logoene på de ulike deler er dekket over med lakk/maling.»

– Stakkar på Ski

«Det er derfor heller ikke noen fare for andre næringsdrivende skulle bli forledet», skriver advokat Per Harald Gjerstad i sluttinnlegget.

Advokaten mener Apple har brukt masse ressurser på denne saken for å hindre at ikke-lisensierte-reparatører skal kunne reparere Apples produkter her hjemme i Norge.

– Det er derfor verdens største selskap saksøker en stakkar på Ski, og det er fordi de ønsker en avgjørelse som kan brukes som prejudikat, sier Gjerstad til DN.

På rettens andre dag ble Louis Rossmann innkalt som ekspertvitne. Han er verdens mest kjente aktivist for «right to repair»–saken. Amerikaneren har i en årrekke hjulpet reparatører verden over ved hjelp av instruksjonsvideoer som han publiserer på Youtube.

Helt i miljøet

På denne måten har Rossmann fått heltestatus i reparasjonsmiljøet, og er nesten som en kjendis å regne.

– Rossmann er fra en annen del av verden og står overfor de samme problemene som meg. Jeg mener det styrker saken min å vise at Apple oppfører seg på samme måte rundt om i hele verden. Det er viktig at lagmannsretten forstår at Apple tar dette søksmålet mot meg under påskudd at det er priatkopier fordi de ønsker å beholde all reparasjonsvirksomhet selv.

Louis Rossmann er en aktiv forkjemper for «right to repair», i juni vitnet han i Borgarting lagmannsrett . Foto: Youtube/digi.no

– Både jeg og Rossmann mener at alle skal kunne utføre reparasjoner uavhengig av om de er Apple–sertifiserte eller ikke. Derfor må vi også kunne importere og bruke kompatible reservedeler uten å bli beskyldt av Apple for at det er piratkopier.

– Vi bruker kun kompatible reservedeler da det ikke er mulig å få tak i noe annet. Jeg håper hans vitneutsagn vil sørge for at det ikke er noe grunnlag for å komme til en annen konklusjon enn den som ble gitt i tingretten, sa Huseby til digi.no samme dag som saken var opp i lagmannsretten.