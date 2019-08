Ny mobiltelefon kan enkelt repareres – og du får med skrutrekker til å ta den fra hverandre

Mens du i dag ganske enkelt kan velge økologiske grønnsaker på supermarkedet, finne fairtrade-produserte t-skjorter i gågata eller prioritere bærekraftige materialer hvis du vil bygge et lekehus i hagen, så er det langt vanskeligere å finne forbrukerelektronikk som er utviklet etter bærekraftige prinsipper.

Fairphone 3 har spesifikasjoner som en mobiltelefon i mellomklassen. Foto: Fairphone

En av de få er den nederlandske mobilprodusenten Fairphone, som nettopp har lansert tredje generasjon av sin Android-baserte mobiltelefon, Fairphone 3.

Hvis vi starter med materialene, så opplyser Fairphone at de er den første mobilprodusenten i verden som bruker fairtrade-sertifisert gull i telefonen, i tillegg til at tinn- og wolfram-materialene skal være utvunnet i konfliktfrie soner. Samlet sett er mer enn 80 prosent av telefonens materialer gjenbrukte materialer. Det er primært kobber og plastmaterialet som er gjenvunnet, mens Fairphone ennå har utfordringer med å kunne fremstille et bærekraftig lithium-ion-batteri.

For kjernen i den typen batterier er grunnstoffet kobolt, som i stor grad blir utvunnet i det uroplagede landet DR Kongo, hvor barnearbeid, dårlige arbeidsforhold og politisk uro er hverdag. Telefonen er produsert i Taiwan av elektronikkvirksomheten Arima, der medarbeiderne blir belønnet med en bonus for å oppnå mål, i stedet for å bli straffet med sanksjoner hvis måltallene ikke oppgis.

Modulær oppbygning for enklere reparasjon

Mens Apple fortsetter med å pakke inn iPhonene sine så det blir vanskeligere og vanskeligere å skifte for eksempel batteri, går Fairphone en annen vei. Sammen med telefonen følger det en liten stjerneskrutrekker som du kan bruke til å skille telefonen i seks komponenter, og selv skifte batteri, kamera, etc. Alle komponentene kan bestilles som reservedeler hos Fairphone. For eksempel kamera, mikrofonmodul, skjerm eller til og med nye skruer. Og så går du bare i gang selv med å bytte ut komponentene hvis de går i stykker.

Malakitt, kobber og kobolt brukes i mobiltelefoner. Fairphone jobber for å forbedre vilkårene til gruvearbeiderne som utvinner materialene. Foto: Fairphone

Fairphones ambisjon er å få ned mengden elektronikkavfall, fordi telefonen gjerne skal holde lenger enn sammenlignbare produkter. Fairphone opplyser også at en Fairphone ifølge deres undersøkelser samlet står for 30 prosent mindre CO2-utslipp enn sammenlignbare produkter i løpet av levetiden.

Om telefonen faktisk er så enkel å reparere er uvisst, men da community-nettstedet iFixit skulle vurdere hvor enkel forgjengeren Fairphone 2 var å reparere, fikk den toppkarakteren 10/10.

Når du åpner esken med Fairphone kommer du til å lete lenge etter en USB-kabel og hodetelefoner. For de følger ikke med. Ifølge Fairphone har de fleste likevel et sett liggende hjemme, og derfor er det bedre å gjenbruke det enn å sende med et ekstra sett.

Konkurrerer ikke med Apple og Samsung

Det er plass til to SIM-kort, samt et MicroSD-minnekort. Foto: Fairphone

Før du begeistret går i gang med å bestille en Fairphone, skal du huske at Fairphone langt ifra kan sidestilles med de store globale spillerne som Apple, Samsung eller Huawis smartmobil-flaggskip. Fairphone er snarere en middelmådig mobiltelefon, når man ser på de tekniske spesifikasjonene. Den kommer med Android 9-operativsystem, en Qualcomm 632-prosessor, 4 GB RAM, et 12 MP Dual Pixel-kamera på baksiden og et 8 MP-kamera på fronten, samt mulighet for to SIM-kort.

Det er altså en gjennomsnittlig mobiltelefon, som er forholdsvis sammenlignbar med for eksempel Google Pixel 3A XL, som har samme kamera.

«Den er designet til mennesker som ikke vil ha den beste telefonen i verden, men gjerne vil ha det beste av verden i en telefon», som adm. dir. i Fairphone, Eva Gouwens, sier. Shift phones har en lignende mobiltelefon på markedet, som også er bygget opp med moduler og enkel å reparere, mens amerikanske Teracube er på vei med en mobil med fire års garanti.

Saken ble først publisert på danske Ingeniøren, og gjøres tilgjengelig på norsk for abonnenter av Digi Ekstra gjennom vår samarbeidsavtale med Teknologiens mediehus/Ingeniøren.