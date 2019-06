Henrik fikk hjelp av «internett-kjendis» da han møtte Apple i retten nok en gang

Henrik Huseby har de siste to dagene sittet i Borgarting lagmannsrett etter at Apple anket dommen der firmaet hans ble frikjent for å bruke reparerte originaldeler til å fikse ødelagte Apple–produkter. Med seg hadde han en av verdens mest kjente aktivister for «right to repair»–saken.

– Det er tungt for meg å gå gjennom denne prosessen igjen. Jeg driver et lite enkeltmannsforetak, og det har vært vanskelig å stå i dette både før og etter rettssaken. Nå håper jeg bare at alt snart er ferdig. Dette er veldig belastende og tungt for meg, sier Huseby til digi.no etter å ha brukt de siste to dagene i Borgarting lagmannsrett.

Fikk medhold i tingretten

I fjor fikk 38–åringen medhold i at han ikke krenket Apples varemerke ved å importere brukte, reparerte originaldeler. Huseby driver PCKompaniet som har tilholdssted på Ski.

Selskapet livnærer seg på å reparere ødelagte Apple–produkter. Dette gjør de ved å blant annet importere originaldeler som har blitt reparert utenfor Norge med uoriginale deler. Når originaldelene blir reparert, fjernes Apples logo fra produktene med lakk eller maling.

Men Apple mener Huseby bruker piratkopier når han reparerer produktene som går igjennom PCKompaniet. Derfor prøver de å stoppe innførselen hans av disse reservedelene.

Ikke originale deler

Husebys advokat argumenterer i sluttinnlegget som er oversendt lagmannsretten at PCKompaniet ikke markedsfører delene som originale.

Per Harald Gjerstad forsvarer Henrik Huseby og PCKompaniet. Foto: Linkedin

«Skulle en reparert telefon senere bli åpnet igjen vil også andre se at telefonen har fått ettermontert en refurbished skjerm hvor logoene på de ulike deler er dekket over med lakk/maling.»

«Det er derfor heller ikke noen fare for andre næringsdrivende skulle bli forledet», skriver advokat Per Harald Gjerstad i sluttinnlegget.

– Hvorfor gidder du å bruke ressurser på dette?

– Jeg ble saksøkt av Apple, men vant i tingretten. Apple anket. Apple vil knuse meg og alle tilsvarende små verksteder verden over. Dette er jobben min og det jeg livnærer meg på. Jeg står for det jeg driver med, og ønsker ikke å bøye meg for Apples trusler og krav. Apple ønsker monopol på reparasjoner, derfor selger de ikke originale reservedeler. Jeg står opp for det jeg mener er riktig, sier Huseby til digi.no.

Louis Rossmann

På rettens andre dag ble Louis Rossmann innkalt som ekspertvitne. Han er verdens mest kjente aktivist for «right to repair»–saken, og har i en årrekke hjulpet reparatører verden over ved hjelp av instruksjonsvideoer som han publiserer på Youtube.

På denne måten har Rossmann fått heltestatus i reparasjonsmiljøet, og er nesten som en kjendis å regne.

– Rossmann er fra en annen del av verden og står overfor de samme problemene som meg. Jeg mener det styrker saken min å vise at Apple oppfører seg på samme måte rundt om i hele verden. Det er viktig at lagmannsretten forstår at Apple tar dette søksmålet mot meg under påskudd at det er priatkopier fordi de ønsker å beholde all reparasjonsvirksomhet selv.

– Både jeg og Rossmann mener at alle skal kunne utføre reparasjoner uavhengig av om de er Apple–sertifiserte eller ikke. Derfor må vi også kunne importere og bruke kompatible reservedeler uten å bli beskyldt av Apple for at det er piratkopier. Vi bruker kun kompatible reservedeler da det ikke er mulig å få tak i noe annet. Jeg håper hans vitneutsagn vil sørge for at det ikke er noe grunnlag for å komme til en annen konklusjon enn den som ble gitt i tingretten, sier Huseby til digi.no.

(artikkelen fortsetter under)

Louis Rossmann er en aktiv forkjemper for «right to repair», denne uka vitnet han i Borgarting lagmannsrett . Foto: Youtube/digi.no

Prøvde å diskreditere ekspertvitnet

Rossmann forklarte seg blant annet om hvorfor det er vanlig å bruke reparerte originaldeler med tildekt logo når Apples produkter repareres av ikke-autoriserte reparatører.

Praksisen er utbredt fordi reparerte originaldeler oppfører seg likt som originalen, og vil gi brukeren tilsvarende brukeropplevelse som da produktet var nytt.

Rossmann fortalte også at det tidligere var mulig å få tak i helt originale deler når man ville reparere den amerikanske IT–gigantens produkter, men at Apple har jobbet hardt de siste fire–fem årene for å drepe denne muligheten.

Apple og deres advokat Anders Solberg prøvde å diskreditere Rossmann som ekspertvitnene ved å vise til en video ved navn «F#%K APPLE!».

– Har du problemer med Apple? spurte Solberg.

– Jeg har problemer med at Apple behandler kundene sine dårlig, og ikke lar meg og andre reparatører utføre reparasjoner på produktene deres, sa Rossmann i Borgarting lagmannsrett via Skype.

63 mobilskjermer

Per dags dato ligger det 63 mobilskjermer på et tollager i Akershus som er Huseby sine. Apple krever at dette varepartiet destrueres og at Huseby betaler for kostnadene.

I tillegg krever den amerikanske IT–giganten at 38–åringen betaler dem en erstatning på 5 500 kroner for å ha krenket deres varemerke.

digi.no har vært i kontakt med Apple for å få svar på hvorfor de ikke ønsker at utenforstående skal reparere produktene deres.

Selskapet ønsker ikke å svare på våre spørsmål og sier via sin presserådgiver at de ikke har noen kommentarer til denne saken.