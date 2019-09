Her er Apples nye iPhone 11

Apple avholdt nylig sitt årlige lanseringsshow, og som seg hør og bør ble det der avduket en ny iPhone-modell – nemlig iPhone 11. Med den nye modellen sin trekker Apple først og fremst frem den nye kameraløsningen.

iPhone 11 kommer nemlig med en dobbel kameraløsning på baksiden bestående av et vidvinkelobjektiv og et ultravidvinkelobjektiv, hvorav begge støtter videoopptak i 4K-oppløsning med opptil 60 bilder per sekund.

Forbedret frontkamera

iPhone 11. Foto: Apple

Kameraene jobber sammen i en ny nattmodus som Apple sier skal gjøre bilder som er tatt i mørke omgivelser vesentlig lysere, i tillegg til at fargene skal bli mer naturlige og bildestøyen redusert. HDR-teknologi er også på plass.

Det oppdaterte frontkameraet er også i stand til 4K-opptak i opptil 60 bilder per sekund, og kommer med mulighet til å ta opp sakte video i 120 bilder per sekund i 1080p-oppløsning. Alle tre kameraer har oppløsning på 12 megapiksler.

Når det gjelder andre spesifikasjoner har iPhone 11 en 6,1-tommers skjerm med en oppløsning på 1792 x 828 piksler, og designmessig ligner den svært på iPhone X, med heldekkende skjerm og en «leppe» øverst.

Hjertet i mobilen er den nye A13 Bionic-prosessorbrikken, som Apple drister seg til å påstå er den raskeste mobilbrikken i verden. Produsenten sier at både CPU- og GPU-delen av brikken byr på 20 prosent høyere ytelse enn A12-brikken som sitter i XS- og XR-modellene.

Lengre batteritid og bedre Face ID

A13 skal også gi lengre batteritid – én time lengre enn iPhone XR, skal vi tro Apple. iPhone skal gi opptil 17 med lokal videoavspilling og opptil 10 timer med videostreaming før man må plugge inn laderen.

Av andre nyheter har Apple denne gangen jekket opp vannsikringen og gitt iPhone 11 en IP68-sertifisering, som betyr at mobilen tåler nedsenking i opptil 2 meters vann i opptil 30 minutter.

Face ID-teknologien skal også ha fått seg et løft, og skal nå være 30 prosent raskere. Den skal også ha blitt enklere å bruke ved at den yter bedre ved ulike avstander og vinkler.

iPhone 11 blir tilgjengelig den 20. september, og kan forhåndsbestilles fra den 13. september. Den kommer i utgaver på 64, 128 og 256 GB lagringsplass, med norske priser på henholdsvis 8490 kroner, 9090 kroner og 10 390 kroner.

