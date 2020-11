Her er de beste «black friday»-tilbudene for bedrifter

Lik det eller ikke, men handledagen «black friday» er kommet for å bli. Mange norske butikker og distributører lokker med ekstra gode tilbud i dag.

Selv om leserne våre også er opptatt av forbrukerelektronikk, så har vi tatt en nærmere titt på produkter som er mer myntet på virksomheter og bransjefolk.

Her er redaksjonens funn. Vi oppfordrer samtidig til deling av flere gode tilbud i kommentarfeltet.

Microsoft kjører et tilbud på Surface Pro 7 for Business (for næringslivet). Forskjellen på denne og standardversjonen er primært at det er Windows 10 Pro som følger med, istedenfor Windows 10 Home. Tilbudet gjelder ikke den aller billigste modellen, men så fort man begynner å velge en litt sprekere konfigurasjon, kan man spare mellom 1.160 og 4.020 kroner (inkl. mva). Det er selvfølgelig mest å spare på de dyreste modellene.

Eplehuset har hele uken fem prosent rabatt på alle Mac-datamaskiner. Det inkluderer også de kraftigste og dyreste Mac Pro-modellene, både tårnversjon og rackutgave, som normalt har veiledende startpriser på henholdsvis 69.000 og drøyt 75.000 kroner. Det er med andre ord mange tusenlapper å spare.

Mange bedrifter har sikkert fått økt behov for et ordentlig videokonferansesystem i løpet av året. Hos Elkjøp kjører de tilbud på Konftel C20Ego videokonferansesystem. Systemet, som er utviklet for mindre møterom, ligger nå ute til rett under 4.000 kroner (ink. mva.), som gir en besparelse på 1.600 kroner fra Elkjøps førpris – og mellom 1.200 og over 2.000 sammenlignet med prisen hos andre forhandlere.

Dustin har satt ned prisen på to ulike bærbare PC-modeller med hele 39 prosent. Begge modellene kom på markedet i år. Den ene er en Huawei Matebook X Pro med Intel Core i5-prosessor, 16 gigabyte minne og 512 gigabyte SSD. PC-en har 13,9 tommer skjerm og selges nå for 8799 eksklusiv mva. Fram til i dag har denne kostet 14.399 kroner eks. mva.

Den andre PC-en med 39 prosent avslag i prisen hos Dustin, er en Razer Blade 15 Base. Den er noe sprekere med Intel Core i7-prosessor og Nvidia GTX 1660 Ti-basert grafikk. Også denne har 16 gigabyte med RAM, men bare 256 gigabyte SSD. Skjermen er på 15,6 tommer og støtter bildevekslingsfrekvens på 144 hz. Førpris er 18.399 eksklusiv mva. Nå går den for 11.199 kroner eks. mva.

Hos Komplett har de nok forstått at det er mange som sitter på hjemmekontor med ikke helt ideelle ergonomiske forhold. De har en rekke tilbud på både kontorstoler og heve/senke-pulter. Blant annet kan du spare over 1.400 kroner på en ergonomisk kontorstol, som har blitt satt ned fra 2.399 til 990 kroner, eller 800 kroner på en E-Zee heve/senke-pult med motor, som har blitt satt ned fra 3.039 til 2.239 kroner.

En stor, buet skjerm kan være flott å jobbe med. Samsung Curved Monitor T55 på 32 tommer er nok i den kategorien, men med en oppløsning på 1920 x 1080 piksler, erstatter den ikke to vanlige 24-tommer. Men med rundt 35 prosent avslag i prisen hos Samsung selv, fra 3.500 til 2.299 kroner inkl. mva., kan den likevel være et godt kjøp. Power har imidlertid et enda bedre tilbud på en annen buet Samsung-skjerm - en 31,5 tommers LU32R591C-skjerm med oppløsning på 3840 x 2160 pixler – som er satt ned fra 5.499 til 2.999 kroner. Et priskutt på 2.500 kroner betyr cirka 45 prosent rabatt.

Ice hevder at de «tømmer» nettbutikken for mobiltelefoner. De virkelig gode tilbudene krever imidlertid bindingstid. Hvis det er aktuelt, så kan 3.800 kroner i rabatt for Samsung Galaxy S20 5G være noe for deg. Det er en mobil vår anmelder ikke kunne få fullrost og ga toppscore i test så sent som våren 2020. Telenor gir nøkterne 500 kroner i avslag på alle mobiler, mens konkurrent Telia har tatt et bevisst valg om ikke å delta på black friday.

Er du ute etter en litt annerledes smartmobil, kan Motorola Razr være et godt alternativ. Den er utformet som en klassisk klappmobil med brettbar skjerm. I likhet med andre brettbare mobiler har den vært svært kostbar. Nå har Motorola-eier Lenovo satt ned prisen med 48 prosent, noe som gjør at den er tilgjengelig for 9.990 kroner inkl. mva.