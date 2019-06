Her er den nye listen over verdens kraftigste superdatamaskiner

Top500, prosjektet som to ganger i året setter sammen en liste over de 500 kraftigste superdatamaskinene i verden, har nettopp publisert sin seneste versjon av listen. Den byr på noen interessante nyheter.

Først og fremst kan Top500 nå konstatere at samtlige 500 systemer på listen for aller første gang leverer en ytelse på minst én petaflops, som altså betyr at terskelen for å komme med på listen nå ligger betydelig høyere enn tidligere.

USA og Kina fremdeles på topp

Én petaflops er for ordens skyld det samme som én billiard, eller én million milliarder, flyttallsoperasjoner per sekund.

Nummer 500 på juni-listen er Internet Company N D2, som skilter med en ytelse på 1,022 petaflops. Om man sammenligner med den forrige listen som ble publisert i november i fjor, inneholdt denne ganske mange systemer som lå under én petaflops, og det var først på plass nummer 429 at vi finner det første petaflops-systemet.

Ellers finner man ikke så mange endringer på topp 10-delen av listen. Førsteplassen innehas fremdeles av IBM-systemet Summit, som inntok tronen for ett år siden med sine 148,6 petaflops.

USA har også beholdt andreplassen, som ble inntatt i november i fjor da en optimalisert utgave av Sierra-maskinen til Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) såvidt dro forbi kinesiske Sunway TaihuLight – verdens kraftigste superdatamaskin i rangeringene fra juni 2016 til og med november 2017.

Sierra-maskinen har en ytelse på 94,6 petaflops, mens Sunway TaihuLight ligger på 93 petaflops. På fjerdeplassen finner vi en aktør som har tronet høyt på topplisten i lang tid, kinesiske Tianhe-2A på 61,4 petaflops.

Skandinavia representert

Topp 10-listen inneholde to europeiske bidrag; sveitsiske Piz Daint som tar sjetteplassen med en ytelse på 21,2 petaflops, og tyske SuperMUC-NG som inntar niendeplassen med sine 19,8 petaflops.

Norge er ikke representert på 500-listen, men det er våre to skandinaviske naboer. Svenske Tetralith ligger på en respektabel 74. plass med 2,9 petaflops, og et annet svensk system finner vi på 151. plass – Beskow, som yter 1,8 petaflops. Danskene er representert på 471. plass med sin Apollo 2000, som yter 1,069 petaflops.

Som digi.no rapporterte tidligere denne måneden (Ekstra-artikkel) er Norge imidlertid nå i ferd med å ta et stort steg frem etter at Uninett Sigma2 anskaffet en ny superdatamaskin med en teoretisk ytelse på til sammen 5,9 petaflops, som skal femdoble kapasiteten til norske forskere.

Flere detaljer om listen finner du hos Top500, hvor du også kan studere listen i sin helhet.

