Her er IT-studentenes drømmearbeidsgivere

Hvert år spør Universum hvilke arbeidsgivere studenter opplever som mest attraktive.

Blant IT-studentene er svarene ikke uventet at Google og Microsoft hadde vært stas.

Bevegelser på IT-studentenes liste: De som tradisjonelt har ligget på topp presses ned (Funcom, Opera Software, Oracle)

Offentlig og statlige virksomheter faller.

Bank- og finansvirkomheter er på vei opp.

Årets klatrere er Acando, Statoil og Schibsted

Sju norske virksomheter blant de ti øverste på listen.

På tredjeplass kommer Forsvaret, som i tillegg går opp flere plasser fra i fjor.

Se hele tabellen nederst i saken

Daglig leder Carlo Duraturo hos Universum Norge har sett tydelige endringer i trendene de siste årene.

– IT-listen har historisk sett vært toppet av de kule virksomhetene, som Google og Microsoft. Det er de fortsatt, men mange av de rene IT-bedriftene faller, sier Durato.

Nye virksomheter blir mer attraktive

De som virkelig faller er Oracle, et amerikansk selskap som utvikler IT-verktøy for databaselagring og systemer for kunderelasjonshåndtering. De har falt med 15 plasser siden i fjor.

Litt overraskende i disse fintech-tider har Sparebank1 falt med 14 plasser.

Selskaper som Funcom og Opera Software har falt på Universums lister gjennom flere år.

– Det er helt andre typer selskaper som kommer. IT-konsulentselskapene tar over over. I tillegg kommer bankene og Forsvaret, sier Durato.

Forsvaret endret sitt image

Om undersøkelsen Universum er et selskap som hjelper arbeidsgivere med innsikt som skal gjøre dem mer attraktive for talenter. Undersøkelsen er utført blant 12 000 studenter i Norge, ved 25 ulike utdanningsinstitusjoner. Blant dem var det 742 IT-studenter som svarte. Studentene ble tilbudt svaralternativer (i tilfeldig rekkefølge) basert på fjorårets toppliste. De kunne også føre opp helt egne svar. De fleste av studentene (80 prosent) svarte på undersøkelsen i perioden januar til mars i år.

Forsvaret var overhodet ikke inne på listen for fire år siden, men Durato mener den store endringen kom sammen med en omdømmekampanje Forsvaret kjørte for fire år siden.

– De klarte å endre det de kommuniserer, fra krig til at Norge er et land som trenger et forsvar. De appellerte til følelser, og den kampanjen bidro nok sterkt.

Noe av det samme mener Durato statseide Kongsberggruppen og Forsvarets forskningsinstitutt har fått til, til tross for at begge faller noe på årets liste.

– Kongsberggruppen var ikke på topp 30-listen for noen år tilbake. Det er først de siste årene de har kommet på radaren hos studentene. De har gått fra å bli assosiert med våpen til å bli assosiert med innovasjon og teknologi, sier Durato.