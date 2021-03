Her er listen: Norges 50 fremste kvinner i tech 2021

Formålet med lista fra Abelia og Oda Nettverks side er å løfte frem kvinner som kan inspirere andre kvinner til å velge teknologi som yrkesvei.

Første gang listen ble offentliggjort var for fem år siden. Hvert år frem til nå har 50 kvinner blitt invitert til konferanse i NHO-bygget på Majorstua for tale, blomster og videooverføring. 8. mars-markeringen i fjor rakk det akkurat, mens arrangementet i år er heldigitalt.

Monica Beate Tvedt, teknologileder i det nyoppstartede seniorkonsulentselskapet Forte Digital, er glad for å være en av de 50 på lista.

– Jeg synes det var kjempegøy og ble så rørt da jeg fikk telefonen. Der kom det en tåre eller to, sier Tvedt.

Glad for å være forbilde som utvikler

På årets liste har juryen valgt kvinner fra store og små teknologitunge arbeidsplasser.

Årets liste er preget av ledere som Abelia kaller «up and coming», mens ledere med kjente navn på det aller høyeste nivået har fått sin egen liste.

Monica Beate Tvedt i konsulentselskapet Forte Digital. Foto: Tobias Grimstad

Tvedt mener at det ikke er så viktig om hun liker at det blir gjort et poeng av at hun er kvinne.

– Om man liker det eller ikke må man sette litt til side, for det er vårt ansvar i vår bransje å være med på å vise kvinner hva du kan gjøre. Det er få som vet om alle de ulike retningene innenfor teknologi i en bedrift, sier Tvedt.

Tvedt setter pris på muligheten til å være et forbilde ikke bare som kvinnelig teknologileder, men også som utvikler.

– Det jeg synes er så fint, er at nå får jeg muligheten til å vise fram at det er flere av oss kvinner som er aktive utviklere i tillegg til å ha en lederrolle.

Håper listen inspirerer

Juryen har bestått av: Kristine Hofer Næss, CCO i Amesto og styreleder i ODA-Nettverk.

Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted. Steffen Sutorius, direktør i Digitaliseringsdirektoratet.

Anne Grethe Solberg, organisasjonssosiolog.

Karl Thomas Reinertsen, Managing Director for Capgemini Invent i Norge.

Israr Khan, Co-Founder and Chief Product & Technology Officer i Aprila Bank.

Tonje Sandberg, administrerende direktør i Accenture.

Kristine Hofer Næss, Chief Customer Officer i Amesto og styreleder i ODA-Nettverk, mener at koronaåret vi har bak oss har vist oss enda tydeligere at Norge trenger kvinner som jobber med teknologi.

– Det er ekstra viktig og gledelig at disse fantastiske 50 rollemodellene representerer en stor bredde av muligheter, som vi håper vil inspirere mange flere jenter og kvinner til å skape tech-løsningene vi trenger i fremtiden, sier Næss i en pressemelding.

Juryen har bestått av personer i bransjen som har gått gjennom innsendte forslag til navn.

Øystein Eriksen Søreide, leder av juryen og administrerende direktør i Abelia, sier at hovedmotivasjonen for Oda og Abelia er bedre kjønnsbalanse i bransjen.

– Både kvinner og menn er dagens og morgendagens problemløsere, men fremdeles er det langt flere menn enn kvinner som jobber i denne bransjen, sier Søreide.

50 vinnere

Listen er alfabetisk, og alle de 50 kvinnene er vinnere.

Listen har vært kritisert for å være for ledelsestung, og utvikler Patricia Aas startet i 2019 en alternativ liste for kvinner i IT-bransjen.

Tvedt mener at det ikke nødvendigvis er kvinnelige ledere det er mangel på. Det viktigste er å få kvinner til å velge teknologiutdannelse og teknologiyrker.

– Jeg er helt uenig når det antydes at kvinner er redde for å ta på seg ansvar og ikke griper sjanser.

For når hun hører at menn søker jobber de ikke er kvalifisert til, og at menn tar sjanser, så tenker hun at det implisitt gir et feil bilde av kvinner.

– Det er absolutt ikke mitt inntrykk. Kvinner jeg har jobbet med er nesten alltid de første til å rekke opp hånden.