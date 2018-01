Her er verdens tynneste bærbare PC

Verdens største messe for forbrukerelektronikk – CES – er bare såvidt i gang, og det betyr som vanlig et skred av nye produkter. Mens mobilprodusentene gjerne venter med de aller mest spennende nyhetene til Mobile World Congress i Barcelona i slutten av februar, kommer det mange pc-nyheter nå på CES. Blant de mest spennende nyhetene finner vi blant annet de første pc-ene basert på en ny Intel-brikke med AMD-grafikk, bærbare med 4K-skjerm – og ikke minst: verdens tynneste pc.

Her er noen av de mest interessante pc-nyhetene fra CES.

Verdens tynneste bærbare pc

En av nyhetene er en oppdatert utgave av Acer Swift 7, som skal være verdens tynneste bærbare pc. Mens forgjengeren hadde en tykkelse på 9,98 millimeter, har produsenten nå klart å skave av ytterligere én millimeter – som betyr at Swift 7 nå er bare 8,98 millimeter tykk. Såvidt vi vet er dette verdensrekord.

Acer Swift 7. Foto: Acer

Swift 7 har kabinett i aluminium, og kommer med en 14-tommers 1080p-skjerm og Intels 7. generasjon Core i7-prosessor. Den har ellers 8 GB med LDP DDR3-internminne og 256 GB med PCIe SSD-lagringsplass. Nytt i den oppdaterte utgaven av Swift 7 er også at pc-en nå har innebygget 4G (LTE), slik at den alltid er på nett. Pc-en vil bli tilgjengelig i Europa i april til en pris som starter på 1699 euro – rundt 16.500 kroner. Pris og tilgjengelighet i Norge er foreløpig ikke kjent.

Første pc-er med Intel/AMD-prosessorer

Intels 8. generasjon Intel Core-prosessor med Radeon RX Vega M. Foto: Walden Kirsch/Intel Corporation

I november ble det kjent at Intel og AMD har inngått et samarbeid, hvor AMD skal levere en skreddersydd Radeon-grafikkbrikke som skal integreres i en ny prosessor fra Intel. Intel lanserte den 7. januar sine første produkter basert på samarbeidet, og dette skal være de kraftigste prosessorene selskapet tilbyr for bærbare pc-er. Det er snakk om en 8. generasjon Intel Core-prosessor, som vil komme i to versjoner: én med Radeon RX Vega M GL-grafikk (65 W totalt strømforbruk), samt én med Radeon RX Vega M GH-grafikk (100 W). I tillegg til CPU-en og GPU-en er det 4 GB med HBM2-grafikkminne på brikken.

Intels nye NUC (i hånden), basert på 8. generasjon Core i7-prosessor med Radeon RX Vega M-grafikk. Foto: Walden Kirsch photo

I forbindelse med lanseringen av de nye Core-prosessorene, lanserte Intel også sin kraftigste Intel NUC (Next Unit of Computing – en type mini-pc fra Intel). Pc-en kommer med 8. generasjon Intel Core i7-prosessor med Radeon RX Vega M-grafikk. Det vil være én versjon basert på Radeon M GH, med opplåst CPU som gir mulighet for overklokking, samt én versjon med M GL-grafikk.

En av de første bærbare pc-ene med de nye prosessorene kommer fra HP. HP Spectre x360 15 er en hybrid-pc hvor du kan brette skjermen helt rundt for å bruke den i nettbrett-modus. Den kommer nå i en ny versjon med 8. generasjon Intel Core i7-prosessor med Radeon-grafikk. Pc-en er bygget i aluminium og har en 15,6-tommers berøringsskjerm med 4K-oppløsning.

HP Spectre X360 15. Foto: HP

Tynnere Dell XPS 13 med 4K-skjerm

En annen spennende bærbarnyhet kommer fra Dell. Selskapets XPS 13 har vært på markedet et par-tre år, og har kommet i flere oppdaterte versjoner siden første modell.

På CES lanserte XPS nok en oppdatering til XPS 13. Maskinen har nå blitt enda tynnere (7,8-11,6 millimeter) og rammene rundt skjermen har blitt enda mindre enn på forrige modell. Det er nå mulig å få 4K-oppløsning (3840x2160) på den 13,3-tommer store skjermen. Rammene rundt skjermen er for øvrig blitt enda tynnere, og er nå bare 4 millimeter tykke. XPS 13 fås med både Core i5- og Core i7prosessorer og med 1 TB SSD og 16 GB internminne.

Norsk pris og tilgjengelighet er foreløpig ukjent.

Dell XPS 13. Foto: Dell

Tynnere og lettere – med kameradeksel som standard

Også Lenovo lanserte nye pc-er rett i forkant av CES. Selskapet fornyer et stort antall av sine Thinkpad-modeller i seriene Thinkpad X, T og L. PC-ene har blitt tynnere og lettere, og alle sammen blir tilgjengelige med Intels 8. generasjon Intel Core-prosessorer (ikke varianten med AMD-grafikk, såvidt vi vet).

Acer Swift 7 har kommet i en ny versjon, og med en tykkelse på bare 8,98 millimeter skal dette være verdens tynneste pc. Foto: Acer

Nye Thinkpad X280 og X380 Yoga vil komme til Norge i løpet av januar. X280 får en 12,5-tommers skjerm og skal være 20 prosent lettere og 15 prosent tynnere enn forgjengeren. X380 er hybridvarianten som har skjerm som kan brettes helt rundt, slik at du kan bruke pc-en som nettbrett. Maskinene vil koste henholdsvis 919 og 1199 euro.

Thinkpad T-modellene er de kraftige bedriftsmodellene. Toppmodellen Thinkpad T580 vil ha mulighet for ekstra grafikkort og 4K-oppløsning. Det er lagt spesielt vekt på sikkerhet, med blant annet IR-kamera og fingeravtrykksleser – samt at pc-ene nå har et fysisk deksel foran webkameraet. Det siste kan være viktig for de som er opptatt av personvern, og som vil være sikre på at ingen spionerer på seg via webkameraet. Thinkpad T480S og T580 blir tilgjengelig i mars, mens T480 kommer i løpet av januar. De rimeligere og enklere Thinkpad L-modellene kommer alle til Norge i mars.

ARM-basert pc

I desember skrev vi om samarbeidet mellom Microsoft og Qualcomm, hvor det vil være mulig å kjøre vanlige Windows-programmer på ARM-baserte pc-er. Da viste både Asus og HP frem maskiner basert på Qualcomm Snapdragon 835 og med Windows 10 for ARM som operativsystem.

Lenovo Miix 630. Foto: Lenovo

På CES viste Lenovo frem Miix 630, en Snapdragon 835-basert Windows 10-pc med avtagbar skjerm. Maskinen er alltid på nett, takket være innebygget 4G, og i likhet med Microsoft Surface Pro-nettbrett kan den også utstyres med penn. Pc-en ligner i det store og hele en del på Surface-nettbrettene når det gjelder utseende.

Ifølge Lenovo skal Miix 630 klare opptil 20 timer videoavspilling før batteriet tar kvelden.

Første bærbare pc med støtte for Dolby Vision HDR

Det kom også en oppdatering til Thinkpad X1 Carbon – som skal være en av verdens letteste 14-tommers bærbare pc-er for bedriftsmarkedet. Den nye modellen har fått nye prosessorer og en bedre skjerm.

Den største nyheten er imidlertid at X1 Carbon nå får støtte for Dolby Vision HDR – en teknologi som gir større dynamikk i bildet – altså at det er mulig å vise flere detaljer i både de aller mørkeste og lyseste områdene av bildet samtidig. Dette skal være den første bærbare pc-en med støtte for Dolby Vision HDR. I hovedsak er dette antagelig mest viktig for de som bruker pc-en til å se video.