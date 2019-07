Historiens største software-oppkjøp er godkjent: Punger ut 294 milliarder kroner

I oktober i fjor ble det kjent at IBM kjøpte Red Hat for 294 milliarder kroner. Nå er oppkjøpet ferdig gjennomført, opplyser IBM i en pressemelding.

Konkurransemyndighetene i USA godkjente oppkjøpet i mai, og EU dinglet etter i juni. Dermed er historiens største oppkjøp for et programvare-selskap nå helt i boks. IBM har betalt 190 dollar per Red Hat-aksje.

Flere store oppkjøp

Kjøpesummen tilsvarer et femtedels norsk statsbudsjett, og er den suverent største overtakelsen i IBMs historie.

Til sammenligning betalte IT-giganten rundt 30 milliarder kroner for Lotus i 1995, og 16,7 milliarder kroner for skyselskapet Softlayer i 2013.

Red Hat er best kjent for sin Red Hat Linux, en variant av operativsystemet som baserer seg på åpen kildekode.

Red Hat-sjef Jim Whitehurst blir værende i topplederstolen, og hans ledergruppe blir også med videre når IBM nå tar over eierskapet i selskapet som hadde sin spede begynnelse i 1993. Dette skjer fordi IBM ønsker å ivareta «Red Hats arv når det kommer til bruk av åpen kildekode».

Tjener på support

I 2012 ble Red Hat det første selskapet i verden som baserer seg på åpen kildekode, med en årlig omsetning over én milliard dollar.

Selv om Linux-distrubisjonen blir gitt bort gratis, tjener Red Hat gode penger på å gi support til større selskaper som benytter seg av operativsystemet. I 2017 hadde linuxleverandøren en omsetning på 25 milliarder kroner, ifølge Wired.

«IBM og Red Hat skal gi en åpen tilnærming til skyen, og gi uslåelig sikkerhet- og portabilitet over flere skyløsninger», skrev de to selskapene i en felles pressemelding da oppkjøpet ble kjent i fjor høst.

Sammenslåingen skal gjøre IBM til verdens største leverandør innen hybridsky. De to IT-gigantene skal fremover operere som en «særegen enhet» innad i IBMs hybridsky-avdeling.

Hybridsky

De to programvareleverandørene ser store muligheter i hybridskymarkedet, og mener det er enormt potensiale for vekst akkurat her.

Fortsatt skal 80 prosent av den aktuelle kundegruppen ikke ha tatt steget ut i nettskyen, rapporterer de to selskapene. IBM mener de fleste blir holdt igjen av proprietære løsninger som det er vanskelig å migrere over i dagens skytilbud.

Gjennom oppkjøpet av Red Hat, vil IBM gjøre det enklere å kombinere tjenester fra blant annet Microsoft, Google og Amazon Web Services.

Ambisjonen er at IBM og Red Hat sammen skal leverer løsninger til kundegruppen som gjør de så komfortable med det nye leveransetilbudet at de tar steget ut av sitt nåværende datarom.

Rekorden: 559 milliarder

Selv om oppkjøpet av Red Hat kommer til å slanke bankkontoen til IBM vesentlig, er det på langt nær det største oppkjøpet IT-bransjen har sett.

Den rekorden tok Dell da de kjøpte EMC for 559 milliarder kroner i 2015. Samme året kjøpte halvlederprodusenten Avago rivalen Broadcom for 284 milliarder kroner.

Andre oppkjøp som er verdt å nevne i denne sammenhengen er: