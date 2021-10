Historisk rekord: Nå er én bitcoin verdt 550.000 kroner

Den største av de digitale valutaene, bitcoin, har opplevd sterke svingninger i sin levetid, men de siste årene har den generelle trenden definitivt vært oppadgående. Nå har valutaen nådd sin høyeste pris noensinne, melder nettstedet Coindesk.

På onsdag passerte bitcoin-prisen 66.000 dollar, eller rett under 550.000 norske kroner, og dermed har valutaen satt ny, historisk rekord. Den forrige rekorden kom i april i år, da verdien nådde en pris på litt under 65.000 dollar.

Drahjelp fra bitcoin-fond

Bykset opp til den historiske toppen skjedde umiddelbart etter børsnoteringen av ProShares Bitcoin Strategy ETF – det første børshandlede fondet som investerer i bitcoin med godkjennelse fra amerikanske myndigheter.

Det ventes at flere lignende fond vil starte opp i USA i tiden fremover, noe som kan øke investeringene og bitcoin-prisen til atter nye høyder.

Som man kan se av prisutviklingen hos blant andre Coinmarketcap lå bitcoin-prisen til sammenligning på rundt 40.000 dollar så sent som i slutten av september, så stigningen de siste ukene har med andre ord vært formidabel.

På begynnelsen av året kostet én bitcoin rundt 30.000 dollar, så vi har altså sett mer enn en dobling i verdien bare i løpet av inneværende år.

Utviklingen i bitcoin-prisen den siste måneden. Foto: Coinmarketcap

Møter mye kritikk

Store investeringer har en tendens til å påvirke bitcoin-verdien i betydelig grad. Som Digi.no rapporterte, nådde valutaen en kursrekord i februar i år etter at Tesla-sjef Elon Musk investerte 1,5 milliarder dollar i bitcoin.

Valutaen fortsetter imidlertid å være kontroversiell. Det høye energiforbruket knyttet til bitcoin-utvinning har for eksempel fått mange til å kalle bitcoin-businessen en miljøversting, og nylig meldte Digi.no om en studie som konkluderte med at avfallet fra én bitcoin-transaksjon tilsvarer å kaste to Iphoner i søpla.

Mange myndigheter er også kritiske, blant annet i Kina – et av verdens største markeder for kryptovaluta – hvor man nå har forbudt handel med alle andre digitale valutaer enn landets egen.