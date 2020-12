Ny rekord: Bitcoin har nådd sin høyeste verdi noensinne

Kursen til den største av kryptovalutaene, bitcoin, har vært litt av en berg-og-dalbane siden lanseringen. Den siste tiden har trenden imidlertid vært positiv, og nå har bitcoin satt historisk rekord, melder blant andre Cointelegraph.

På onsdag 16. desember krysset bitcoin den magiske grensen på 20 000 dollar – for aller første gang noensinne. Den forrige rekorden ble satt i desember 2017, da verdien krøp opp til rundt 19 000 dollar – for deretter å nesten halvere seg i løpet av den påfølgende måneden.

185 000 kroner

I skrivende stund ligger bitcoin-verdien på rett over 21 000 dollar, ifølge statistikken hos Coinmarketcap. Målt i norske kroner ligger verdien for øyeblikket på litt over 185 000 kroner.

Ved forrige årsskifte lå verdien på rundt 7000 dollar, så kursen har dermed omtrent tredoblet seg bare i løpet av det siste året.

Mye av grunnen til den kraftige oppgangen er at bitcoin i økende grad anses som et attraktivt investeringsobjekt blant høyprofilerte investorer, som benytter kryptovaluta som et alternativ til gull når det gjelder plassering av verdier.

Som Coindesk rapporterte tidligere denne måneden la for eksempel det britiske investeringsselskapet Ruffer Investment nylig inn verdier på til sammen 740 millioner dollar i bitcoin. Begrunnelsen var at selskapet ønsket seg en forsikring mot den sterke devalueringen av verdens store valutaer.

Bitcoin-kursen de siste tre månedene. Foto: Coinmarketcap

Skattemyndighetene mer oppmerksomme

Nylig kjøpte også Square, et mobilbetalings- og finansselskap grunnlagt av Twitter-sjefen Jack Dorsey, hele 4709 bitcoin, en investering som tilsvarte 50 millioner dollar. Bitcoin-prisen økte flere prosent umiddelbart etter at transaksjonen ble kjent.

Kryptovaluta er fremdeles et kontroversielt fenomen i mange kretser. Som digi.no meldte i fjor fikk den nordiske storbanken Nordea medhold i retten til å nekte sine ansatte å kjøpe kryptovaluta.

Skattemyndighetene har også blitt mer oppmerksomme på fenomenet. Som digi.no nylig rapporterte har Skatteetaten sendt brev til nærmere 2000 kryptovalutaeiere der de blir oppfordret til å sjekke om de har rapportert riktig i skattemeldingen. Ifølge etaten er det mange flere som eier kryptovaluta enn som oppfører det i skattemeldingen.