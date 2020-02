Hos mange nekter Windows Server 2008 R2 å starte etter fersk oppdatering

Akkurat som med Windows 7, sluttet Microsoft å støtte Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2 den 14. januar i år. Det er likevel mange som fortsatt bruker disse systemene.

Akkurat som til Windows 7, kom Microsoft nylig med en ekstraordinær, valgfri oppdatering (KB4539602) til Windows Server 2008 R2 for å korrigere en nylig innført feil knyttet til visningen av bakgrunnsbildet på skrivebordet.

Nå viser det seg at mange som har installert denne oppdateringen i Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2, opplever problemer dersom de forsøker en omstart av systemet. Ikke slik som i Windows 7, hvor mange nå ikke få lov til å gjøre en omstart. I de tilfellene som blant annet Bleeping Computer omtaler, er det under oppstarten av operativsystemet at problemet oppstår.

Oppstartsfiler

Den direkte årsaken ser ut til å være at den nevnte oppdateringen i visse tilfeller fjerner et par filer – angivelig winload.efi og winload.exe – som operativsystemet er avhengig av for å starte opp. I denne Reddit-tråden er flere som forteller at de har blitt rammet av dette. I den samme tråden er det også beskrevet hvordan problemet kan løses.

Det som forårsaker at problemet oppstår, er at de som har installert bakgrunnsbildeoppdateringen ikke har lest dokumentasjonen fra Microsoft før de har installert oppdateringen. I dokumentasjonen opplyses det at bakgrunnsbildeoppdateringen ikke må installeres før etter at man har installert to andre oppdateringer som Microsoft kom med i fjor. Deretter må systemet startes på nytt, før KB4539602 -oppdateringen kan installeres.

Likevel er det tilsynelatende ingenting som hindrer brukerne i å installere KB4539602 -oppdateringen uten at de to andre oppdateringene er installert.

Selv om det nok er mange som leser dokumentasjonen før de installerer de valgfrie oppdateringene, er det sannsynligvis langt flere som ikke gjør dette.