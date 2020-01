Microsoft lover å komme med enda en gratis oppdatering til Windows 7

Selv om den ordinære, utvidede supportperioden for Windows 7 nå er over, skal Microsoft komme med enda en ny oppdatering til operativsystemet.

Den 14. januar kom Microsoft med det som offisielt er de aller siste sikkerhetsoppdateringene til Windows 7, det vil si til alle som ikke kjøper seg tilgang til ytterligere oppdateringer.

Én av sikkerhetsoppdateringene som kom den 14., var KB4534310, som er en samleoppdatering som består av sikkerhetsfikser til komponenter som Microsoft Scripting Engine, Windows Input and Composition, Windows Storage and Filesystems og Windows Server.

Bakgrunnsbildet

Men KB4534310 inkluderte ikke bare ønskede endringer. Den har også ført til at mange Windows 7-brukere opplever at bakgrunnsbildet på Windows-skrivebordet har blitt borte. I stedet vises kun en svart bakgrunn.

Dette problemet oppstår kun når bakgrunnsbildet vises med tilpasningsvalget «Strekk», som kan brukes til å få bakgrunnsbildet til å dekke hele skjermen, selv om det egentlig ikke er stort nok.

Dersom brukere endret valget til Fyll, Tilpass, Flis, Midtstill eller Utvid, så skal bildet bli vist.

Dette høres kanskje ut som en bagatell, men problemet er likevel stort nok til at Microsoft på denne siden lover å komme med en oppdatering til Windows 7, til tross for at supportperioden egentlig er avsluttet. Det samme gjelder også Windows Server 2008 R2 SP1, som også er berørt av det samme problemet.

Senest i fjor

Dette vil ikke være første gang Microsoft kommer med gratis oppdateringer til en Windows-versjon som ikke lenger støttes. I 2017 kom selskapet med en sikkerhetsoppdatering til Windows XP som fjernet sårbarheten som utnyttes av blant annet WannaCry-skadevaren.

I mai i fjor kom Microsoft med enda en sikkerhetsoppdatering til Windows XP, fem år etter at supporttiden var over. Denne sikkerhetsoppdateringen fjernet en alvorlig sårbarhet i Remote Desktop Services.

Begge disse tilfellene dreide seg om alvorlige sårbarheter med potensial til å bli utnyttet av ormer. Sikkerhetoppdateringene til Windows XP ble derfor ikke utgitt bare for å beskytte Windows XP-brukerne, men også for å begrense spredningen av ormen.

Alvorlighetsgraden i disse tilfellene var selvfølgelig en helt annen enn den som gjelder nå, med de forsvunnede bakgrunnsbildene. Likevel har Microsoft valgt å gjøre et unntak, trolig fordi denne feilen er litt pinlig for Microsoft, da den var veldig enkel å oppdage.