Windows 7 har feil som hindrer brukere i å slå av PC-en eller starte den på nytt

Det nylig utdaterte operativssystemet Windows 7 ser nå ut til å være belemret med en snodig feil som hindrer brukere i å slå av eller starte PC-en på nytt. Det skriver blant andre ZDNet og Bleeping Computer.

Problemet omtales av en rekke brukere på blant annet Reddit, Microsoft-forumet og Twitter. Brukerne opplyser at de blir møtt av en melding som sier at de ikke har tillatelse til å skru av eller reboote PC-en.

Microsoft undersøker

Det er ennå ikke kjent hva som er årsaken til problemet, men en talsperson for Microsoft bekrefter overfor Bleeping Computer at de er i ferd med å etterforske saken.

Brukere har allerede funnet et par midlertidige måter å komme rundt problemet på. En enkel teknikk som ble beskrevet på Reddit innebærer å simpelthen opprette en ny adminkonto, logge inn på denne kontoen, gå tilbake til standardkontoen og dermed slå av maskinen på vanlig måte.

Ulempen med denne metoden er at man må gå gjennom alle stegene hver gang man slår av maskinen, men det finnes en angivelig permanent vei rundt problemet som beskrives nærmere hos nettstedet Quick Heal.

Noen brukere hevder også at problemet er knyttet til en nylig Adobe-oppdatering, og at deaktivering av Adobes Windows-tjenester fikser biffen. Atter andre sier det fungerer å trykke Control+Alt+Delete og klikke på den røde «av-knappen» nederst i det høyre hjørnet av skjermen.

Oppdatering på vei?

Dette er den andre snodige Windows 7-feilen på kort tid. Som digi.no rapporterte nylig medførte den siste oppdateringen til operativsystemet at bakgrunnsbilder forsvant og ble erstattet av et tomt, svart bilde.

Dette gjorde at Microsoft kom med en ny oppdatering etter den offisielle avslutningsdatoen for støtte. Med tanke på at dette seneste problemet er av mer alvorlig art spørs det om ikke vi får se enda en ny Windows 7-oppdatering.

Støtten til operativsystemet ble avsluttet den 14. januar. Ifølge Netmarketshare hadde operativsystemet en markedsandel på 32 prosent i desember i fjor, mens Windows 10 lå på 47 prosent.

Som digi.no meldte nylig er det også en relativt betydelig andel av Windows-brukerne blant digi.no sine lesere som fremdeles sitter på Windows 7, selv om andelen har halvert seg det siste året.