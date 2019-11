Høstens Windows 10-versjon er klar for utrulling

Microsoft kunngjorde i går at Windows 10 November 2019 Update (version 1909) er allment tilgjengelig. Dette er den andre funksjonsoppdateringen til Windows 10 i år, det vil si at den inkluderer ny funksjonalitet og ikke bare feilfikser og mindre forbedringer.

Microsoft har i den senere tid bestemt seg for at brukerne selv skal få bestemme når det passer å installere de nye Windows 10-versjonene. Dette betyr at det vil gå ganske lang tid før den blir automatisk installert hos dem som ikke installerer den på egenhånd. Faktisk skal det første skje når det bare er noen få måneder igjen av supporttiden til den versjonen som allerede er installert.

Bør du vente?

Microsoft har ikke alltid vært så heldig med oppdateringene til Windows 10. Dessverre skjer det at brukere støter på problemer under installasjonen eller etter at oppdateringen har blitt installert. Som oftest vil dette kunne løses ved å rulle tilbake igjen til forrige versjon, men det er ikke alle som får til dette på egenhånd.

For mange vil det være bedre om slike barnesykdommer blir oppdaget av andre, slik at de blir fjernet fra oppdateringene før en selv dem i bruk. For mange vil det derfor være fornuftig å vente noen uker eller måneder før novemberoppdateringen oppdateres.

Slik startes installasjonen

Når du føler deg klar til å installere Windows 10 November 2019 Update, gjøres dette enklest ved å velge Innstillinger (tannhjulet) i startmenyen, og deretter «Oppdatering og sikkerhet». Dersom det ikke allerede her står noen om versjon 1909, kan du klikke på knappen «Se etter oppdateringer». Da skal du i de fleste tilfeller få muligheten til å installere oppdateringen.

Etter installasjonen kan den nødvendige omstarten utsettes i sju dager. En slik utsettelse kan gjøres opptil fem ganger, altså til sammen i 35 dager.

I de tilfeller hvor denne muligheten ikke tilbys, kan det være kompatibilitetsproblemer som er årsaken. Det kan være både maskinvare og annen programvare som forårsaker problemene. Dersom du ikke har lyst til å drive med feilsøking, for eksempel å koble fra alle USB-enheter og å avinstallere tredjeparts sikkerhetsprogramvare, er det beste alternativet å prøve på nytt om noen uker. Kanskje Microsoft har løst problemet da.

Lite nytt

Det er ikke veldig mange «må ha»-nyheter i Windows 10 November 2019 Update. Blant det Microsoft selv trekker fram som det viktigste, er enklere opprettelse av kalenderoppføringer og bedre administrasjon og sortering av varsler.

I tillegg skal søkefeltet i Filutforsker nå være basert på Windows Search, noe som skal innebære innhold i OneDrive kan integreres i søket. Det skal dessuten være mulig å bruke stemmen til å aktivere tredjeparts digitale assistenter fra låseskjermen, og det lokkes med litt bedre ytelse.

Det sistnevnte skyldes at operativsystemet i større grad kan utnytte prosessorens foretrukne kjerner, altså de av kjernene som er mest stabile og kan jobbe raskest. For å forbedre ytelsen og stabiliteten, vil Windows 10 nå ta i bruk en rotasjonspolicy som på en bedre måte distribuerer arbeidet mellom disse kjernene.

En oversikt over flere av nyhetene finnes her.

Våren 2020

Det er ventet at funksjonsoppdateringen til Windows 10 våren 2020, vil inkludere noen flere og større nyheter. Ifølge ZDNet inkluderer dette at Cortana skal gjøres til en separat applikasjon og at Windows Subsystem for Linux 2 skal få Arm64-støtte. Det loves dessuten utvidede innloggingsmuligheter og mer effektiv Bluetooth-paring, i alle fall med visse enheter.