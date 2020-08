Huawei avviser at det blir slutt på Android-oppdateringer

Tidligere i dag skrev Digi.no at den midlertidige lisensen som sikrer at Huawei-enheter lansert før den 16. mai 2019 kan fortsette å motta oppdateringer fra Google, har utløpt på dato. Dette kunne potensielt sette slike oppdateringer og bruken av Googles app-portefølje i fare på disse enheten.

Lover oppdateringer

Nå i ettermiddag har Digi.no mottatt en uttalelse om akkurat dette fra Anders Bigseth, PR-sjef for forbrukerprodukter i Huawei.

– Huaweis smartmobiler med Google forhåndsinstallert kan fortsatt laste ned og oppdatere apper fra Google Play som vanlig. Huawei vil fortsette tilby å Android-systemoppdateringer og tjenester, skriver Bigseth.

Anders Bigseth i Huawei Norge. Kurt Lekanger

Tilsvarende gjelder også for PC-er fra Huawei.

– Alle tilgjengelige Huawei-PC-er kan fortsette å bruke Windows og få tilgang til relevante tjenester. Programvare som ikke er fra Microsoft kan installeres og brukes som vanlig, skriver Bigseth.

Dette er gode nyheter for alle som har kjøpt Huawei-enheter i forkant av at handelsforbudet fra myndighetene i USA ble innført. Flere av selskapets produkter i denne perioden kom godt ut i tester og gjorde det bra også i salgslistene her hjemme. Trolig er det mange som fortsatt benytter disse enhetene og som planlegger å gjøre dette i enda en god stund framover.