Android-oppdateringer til eksisterende Huawei-mobiler kan snart ta slutt

Til tross for det amerikanske forbudet mot å selge amerikanske teknologi til Huawei, har amerikanske selskaper og andre som benytter amerikansk teknologi hatt lov til å tilby Huawei en viss støtte slik at eksisterende enheter og telekomutstyr kan fortsette å fungere.

Bare en midlertidig lisens

Dette er gjort gjennom en egen, midlertidig lisens. Denne lisensen gyldighetsperiode utløp den 13. august, torsdag i forrige uke. Det er så langt ingenting som tyder på at lisensperioden har blitt forlenget på nytt.

Ifølge The Washington Post er det nettopp denne lisensen som har gjort det tillatt for Huawei å bruke blant annet sikkerhetsoppdateringer fra Google til Android, og å distribuere disse ut til kundenes enheter.

Google har overfor The Washington Post bekreftet at det er denne midlertidige lisensen som har tillatt selskapet i å tilby Huawei sikkerhetsoppdateringer til Android-modeller som ble lansert før handelsforbudet trådte i kraft den 16. mai 2019.

Slutt på oppdateringer?

Nøyaktig hva det vil si praksis, at lisensperioden har utløpt, er uklart. The Washington Post skriver at det betyr at Google ikke lenger kan sende Android-oppdateringer til Huawei.

Dette betyr likevel ikke at Huawei er helt avstengt fra å tilby sikkerhetsoppdateringen til de aktuelle enhetene i framtiden. Store deler av Android er utgitt som åpen kildekode, og som XDA Developers påpeker, kan Huawei få tilgang til mange sikkerhetsoppdateringen via dette.

Unntaket er sikkerhetsoppdateringer til proprietær kode. Det må Huawei i så fall få fra den enkelte underleverandør.

Det hele kan også få betydning for enhetenes mulighet til å kjøre apper og tjenester fra Google, siden disse i utgangspunktet bare kan kjøres på enheter hvor operativsystemet og oppdateringer til dette er Play Protect-sertifisert av Google.

Kan påvirke andre apper

XDA Developers skriver at en annen, potensiell konsekvens av at den midlertidige lisensen ikke lenger er gyldig, kan bli at enhetene ikke lenger vil bestå eller kunne tilby integritetsvurderinger som SafetyNet Attestation. Dette kan berøre blant annet bank- og betalingsapper.

Hvor store disse problemene eventuelt blir i virkeligheten, er så langt ukjent. Det er allerede mange som har smartmobiler med Android-baserte operativsystemer som ikke er sertifiserte av Google, inkludert LineageOS og Huaweis HarmonyOS.

Et endelig svar på dette får vi nok ikke før Huawei eller Google kommer med en offisiell uttalelse.